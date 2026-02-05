El pasado en la Vall del profesor denunciado en el IES Politècnic: "Nos llama retrasados"

El docente de Formación Profesional denunciado por más de 30 alumnos y parte del profesorado del IES Politècnic de Castelló por "trato inadecuado, intimidatorio y contrario a un clima educativo respetuoso" fue el protagonista de un caso similar, en febrero del pasado año, en el ciclo formativo que impartía en el IES Botànic Cavanilles de la Vall d’Uixó.

Los estudiantes solicitaron a la Conselleria de Educación la sustitución del por entonces profesor de la asignatura de Sistemas Eléctricos y de Seguridad y Confortabilidad, por considerar que "sus acciones y palabras vulneran los principios básicos de respeto, profesionalidad y pedagogía". Este hecho afectaba de manera negativa "al ambiente educativo y la calidad del aprendizaje", según denunciaban.

Reírse de los alumnos

Entre las cuestiones "intolerables" para el alumnado que, en aquel momento, apoyó la queja formal estarían los comentarios "ofensivos" hacia ellos: "Se ha dirigido a nosotros como retrasados, incluso riéndose de nuestras dificultades".

Entre las diferentes situaciones que sufrieron en el aula, señalaba que "ha realizado comentarios discriminatorios hacia los estudiantes extranjeros, insinuando que ralentizan la clase". También criticaba que sus comentarios machistas eran muy habituales, le acusaban de negarse a entregar exámenes y calificaciones arguyendo que "no le da la gana" e incluso protagonizó "discusiones con otros profesores en los pasillos del centro, utilizando gritos y amenazas".

Desde un punto de vista pedagógico, llegó a "negarse explícitamente a abordar los circuitos de vehículos Mercedes porque son demasiado caros" para ellos, o que no tenían "el nivel" para determinados contenidos, sin abordar las explicaciones de esas materias, pese a estar en el temario del ciclo.

Deficiencias de planificación

Una situación similar a la que señalan los denunciantes del IES Politècnic que apuntan "irregularidades en la práctica docente y en los procesos de evaluación, además de graves deficiencias en la planificación y evaluación de las clases por parte de un docente”

Los estudiantes, en el caso del IES Botànic Cavanilles, se preocuparon, desde el primer momento, por convertir el problema en una queja formal, siguiendo todos los trámites administrativos. El docente fue apartado de la docencia hasta que fue trasladado, este curso, al IES Politècnic.