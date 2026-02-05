El PSPV alerta de que Castellón se encamina hacia un “mandato perdido” en servicios sociales

El PSPV-PSOE ha criticado este jueves la visita que la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, realizó un día antes a Castellón “con la maleta llena de fotos, pero con las manos vacías” en materia de infraestructuras y sin ninguna hoja de ruta para atender las necesidades de la ciudadanía.

La coportavoz socialista de Políticas Sociales en Les Corts, Silvia Gómez, ha denunciado que el Partido Popular, en cerca de tres años, “no ha desbloqueado ni un solo proyecto ni ha presentado ninguna alternativa al plan Convivint”, que Mazón “se cargó por el simple hecho de llevar el sello socialista” y que preveía un centenar de nuevas instalaciones y la duplicación del número de plazas públicas en los próximos años, especialmente en el interior.

"Ninguna residencia con su firma"

“Estamos ante un mandato perdido para la provincia”, ha advertido Gómez, que acabará el próximo año “sin que el PP haya construido ninguna residencia nueva con su firma”, ya que los proyectos de Sant Joan de Moró, Sant Mateu o la residencia recientemente iniciada en Castelló de la Plana “iniciaron su andadura con el gobierno de Ximo Puig”.

“Tenemos una combinación perfecta de factores que dejan a Castellón a la cola: una Conselleria que apuesta por que las empresas hagan caja con el envejecimiento progresivo de la población y un PP provincial dócil que solo utiliza los despachos como escaparate fotográfico”, ha aseverado la diputada. En este sentido, ha lamentado que Marta Barrachina haya convertido el Palau de les Aules de la Diputación "en un photocall continuo de dirigentes del PP que poco o nada vienen a decir de Castellón", y ha señalado la reunión de como "el ejemplo más claro".

"Palabras vacías"

“De las declaraciones que hemos leído en la prensa no se extrae nada más que palabras vacías”, ha afirmado, porque “no se ha hablado del déficit de infraestructuras, no se ha reivindicado ninguna residencia y se ha condenado al interior al olvido sin hablar de nuevos servicios”.

Asimismo, la dirigente socialista ha calificado de “gracioso” e "hipócrita" que “lo único de lo que Marta Barrachina puede sacar pecho” sea la financiación de los servicios sociales municipales a través del contrato programa, "el mismo mecanismo que la pasada legislatura menospreciaba calificándolo de cajero automático de Ximo Puig”. “Esto demuestra que, en materia de servicios sociales, el PP en la Diputación ha hecho bien poco y se limita a vivir de rentas mientras la provincia pierde oportunidades”, ha remarcado.

“Castellón no avanzará mientras tenga dirigentes que se mueven solo por el postureo y dejan la gestión en un segundo plano”, ha concluido.