Récord histórico: Castellón se deja 137 millones en gasolina pese a que es más barata

Aunque el número de vehículos de nuevas tecnologías y ecológicos vive un crecimiento cada vez más notable, el consumo de gasolina no pierde fuerza. Más bien sucede al contrario, ya que la provincia de Castellón gastó, desde enero hasta noviembre del pasado año, 137.343.340 millones de euros en gasolina 95 y 98, su récord desde que, en 1997, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) empezó a recopilar estos datos.

A pesar de que el precio medio del combustible fue menor al de 2024, el número de toneladas repostadas supera al de hace dos años e impulsa este gasto sin precedente.

Así, el coste medio de un litro de gasolina 95 en 2024 en Castellón fue de 1,58 euros y el de gasolina 98, 1,77 euros. En total, durante los 11 primeros meses del año, los castellonenses llenaron sus depósitos con 83.049 toneladas de gasolina, lo que supuso un pago de 131.880.710 millones euros.

Pero, el pasado año, en el mismo periodo de tiempo, la cifra de gasolina repostada alcanzó las 91.522 toneladas a un precio medio de 1,49 euros, en el caso de la gasolina 95, y 1,68 euros para la gasolina 98, lo que supone los más de 137 millones pagados por los conductores provinciales en 2025.

Esto confirma una tendencia de crecimiento en el consumo de gasolina que empezó en 2014 (con la única excepción de 2020 por la epidemia de covid) en la que el uso de gasolina en Castellón ha subido un 69,2% en 11 años, desde los 54.112 de entonces hasta los 91.522 actuales.

Por su parte, en un año, la subida alcanza el 10,2%. Además, el consumo hasta noviembre es el más alto desde 2004, cuando fueron 94.959 toneladas y el gasto económico es mayor que el de 2022 donde, aunque el precio medio de la gasolina 95 llegó a los 1,78 euros y el de la gasolina 98 fue de 1,94 en ese año, los castellonenses desembolsaron 128.544.080 millones de euros.

Vehículos matriculados

En el número de matriculaciones, la cifra de vehículos ecológicos vive aumentos considerables. Por ejemplo, los eléctricos puros matriculados el año pasado en la provincia fueron 1.031, lo que significa un crecimiento del 99,8%. También crecieron un 68,7% los automóviles de gas, que fueron 729.

Sin embargo, los coches que necesitan gasolina dominan en el mercado. Los híbridos no enchufables vendidos en 2025 fueron 4.150, por encima de los de gasolina que alcanzaron las 3.848. Por su parte, los híbridos enchufables matriculados en Castellón fueron 1.000. Así que los vehículos que necesitan gasolina todavía son mayoría.

Impuesto al gasóleo

Este incremento paulatino de automóviles que usan gasolina podría aumentar más, ya que en breve podría entrar en vigor la subida de los impuestos al diésel, que se encuentra ya comprometida con la Comisión Europea.

El objetivo es equiparar el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) para que los tipos de gravámenes de gasolina y gasóleo se igualen. Esto supondrá un incremento del litro de gasóleo de 9,3 céntimos por litro. Si se le suma el IVA del 21%, la subida total sería de 11 céntimos.

El Gobierno quiere sacar adelante esta medida, pero necesita mayoría parlamentaria. En estos momentos, el ejecutivo de Pedro Sánchez no puede asegurarla y el Parlamento ya tumbó la medida, por lo que no hay fecha concreta para su entrada en vigor.