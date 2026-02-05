El vicerrector Jesús Lancis lanza su candidatura a rector de la UJI

Era un secreto a voces en la Universitat Jaume I (UJI). El catedrático de Óptica y actual vicerrector de Investigación, Jesús Lancis, se ha postulado ya para ser el futuro rector del campus público castellonense, para relevar a Eva Alcón en el cargo que ha ocupado en las últimas dos legislaturas.

Lancis ha iniciado un "proceso de reflexión con la comunidad universitaria" ante el nuevo ciclo institucional que vivirá la Jaume I a partir de mayo con las elecciones a Rectorado y muestra así su voluntad de liderar una candidatura. Lanza así este "debate abierto para abordar de forma proactiva las transformaciones profundas de los próximos años —como el cambio demográfico, nuevos modelos de formación, la inteligencia artificial, la salud mental y la sostenibilidad— y convertirlas en oportunidades para avanzar en el proyecto UJI".

«Me presento porque creo firmemente en la universidad pública y en una UJI que no se conforma», ha expuesto el catedrático en una convocatoria que ha reunido en el salón de actos de la Escuela de Doctorado a más de doscientos integrantes de la comunidad universitaria, donde han estado representados todos los colectivos, y que irá extendiéndose progresivamente. La UJI ha convocado ya las elecciones a decanos y directores de centro, pero aún no las del Rectorado, a falta de la formalidad de su aprobación.

Siete puntos estratégicos

El diálogo abierto se agrupa alrededor de siete ámbitos estratégicos para situar a la UJI en la vanguardia académica y social. Entre las prioridades destaca el fomento de una formación para aprender, crecer y progresar profesionalmente, con una formación de calidad que integre competencias transversales y modelos docentes flexibles (presenciales, duales híbridos y virtuales) donde el estudiantado sea el motor de la innovación.

Lancis, esta mañana, en su primer debate abierto sobre los próximos retos de la UJI. / Mediterraneo

Así mismo, Lancis propone consolidar la UJI como universidad atractiva para hacer investigación y ser polo de atracción de talento. En este sentido, abre la reflexión a potenciar la investigación de calidad e internacional, garantizar un apoyo integral y recursos propios, con el acompañamiento en la gestión de proyectos y servicios avanzados como la supercomputación, además de situar la Escuela de Doctorado como referente en la iniciación a la investigación.

Más transferencia

Además, el también vicerrector plantea incentivar la innovación y que se dé valor al conocimiento que se genera en el campus, con el reconocimiento a la transferencia como clave de la carrera profesional y del servicio al sector público, la articulación de un ecosistema de cocreación y Espaitec como hub para conectar con la sociedad.

En el ámbito de la gestión, se apuesta por una simplificación administrativa para reducir la burocracia y la implementación de un plan consensuado para la integración responsable de la inteligencia artificial. Su visión también incluye una universidad con las personas en el centro, favoreciendo el bienestar emocional y una gobernanza participativa y generando una comunidad inclusiva y saludable.

Lancis, ante una audiencia con los vicerrectores del equipo de Alcón, directores y decanos y comunidad universitaria. / Mediterraneo

Diferentes canales de participación

Finalmente, se subraya el papel de la UJI como referente para el territorio y una internacionalización global. Jesús Lancis aboga por un campus abierto que actúe como espacio de convivencia, de aprendizaje continuo y banco de pruebas para soluciones sostenibles, abordando incluso cuestiones como la emergencia de la vivienda universitaria.