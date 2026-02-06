Meteorología
Borrasca Leonardo: el episodio de vientos muy fuertes deja 39 incidencias en Castellón
Las rachas de viento se han acercado a los 150 km/h y los avisos han decaído en la provincia
La borrasca Leonardo remite en la provincia después de dejar un balance de 39 incidencias por las fuertes rachas de viento que han azotado Castellón y máximas que se han acercado a los 150 km/h. La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) y el teléfono único de emergencias 112 Comunitat Valenciana, ha gestionado un total de 24 incidencias.
Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos hasta las 9.00 horas de este viernes, había realizado un total de 13 servicios desde el inicio del episodio de viento. Siete de ellos han sido por retirada de árboles caídos en Alcalà de Xivert, Orpesa , Montán y Onda. Los otros seis han sido por el saneamiento de elementos varios arrancados en Nules, Borriana , Vila-real, Peñíscola , Orpesa y Xilxes.
El fuerte viento ha provocado diversas incidencias en la comarca de Els Ports. En Morella, las rachas se soltaron los anclajes una lona de la exposición Ánima Sexennal y en el casco histórico se registraron algunos desprendimientos de persianas.
En Sorita, durante este jueves, la caída un árbol que ha obligado a la intervención de los bomberos, siendo el único aviso registrado en la comarca de Els Ports por el parque de bomberos voluntarios con sede en Morella.
Durante la noche del jueves al viernes, el viento ha soplado con fuertes rachas y se ha notificado nuevos incidentes. En Xiva de Morella, en la zona del santuario del Roser, el viento ha tumbado uno de los grandes árboles que daba sombra en la zona.
El Ayuntamiento de Morella, la Policía Local y los Bomberos no han recibido más incidencias por el viento. El teniente de alcalde, Javier Amela, ha explicado que la brigada municipal ha actuado desde primera hora para retirar el árbol caído, reparar la lona afectada y realizar una batida para detectar y solucionar incidencias menores.
Por su parte, al menos 14 pueblos y puntos de medición han superado los 100 km/h, en algunos casos con rachas que han llegado a rozar valores propios de fuerza huracanada en el interior. Los registros de l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) de viento máximo señalan que el episodio ha sido especialmente virulento en zonas del interior, donde se han alcanzado rachas de hasta 148 km/h en Xodos, el valor más alto contabilizado.
Otras localidades han superado ampliamente los 130 km/h como Benafigos y Benicàssim y una decena más se han movido entre los 110 y 120 km/h, confirmando la magnitud del temporal. También han superado los 100 km/h Xodos, Benafigos y Benicàssim que se suman la Serra d'En Galceran, la Serratella, XertAtzeneta del MaestratVilafamésLlucenaVilafrancaCulla, la Torre d’en Besora, Betxí y la Pobla de Benifassà, según los datos recopilados por Avamet.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado los avisos por viento en toda la provincia para lo que queda de este viernes. Para mañana, todavía se mantiene el nivel amarillo tanto en el interior norte como sur de Castellón. Sin embargo, para el domingo, sólo hay precaución, con un aviso amarillo, en la comarca de Els Ports.
