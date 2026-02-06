Borrasca Leonardo: Un vendaval sacude a este pueblo de Castellón con rachas de casi 150 km/h

El paso de la borrasca Leonardo está dejando un episodio de viento muy intenso en la provincia de Castellón. En las últimas horas, al menos 14 pueblos y puntos de medición han superado los 100 km/h, en con rachas que han llegado a rozar valores propios de fuerza huracanada en el interior.

Según los registros de l'Associació valenciana de meteorologia (Avamet) de viento máximo, el episodio ha sido especialmente virulento en zonas del interior, donde se han alcanzado rachas de hasta 148 km/h en Xodos, el valor más alto contabilizado hasta el momento. Otras localidades han superado ampliamente los 130 km/h como Benafigos y Benicàssim y una decena más se han movido entre los 110 y 120 km/h, confirmando la magnitud del temporal.

Estas fuertes rachas de viento han provocados numerosos incidentes repartidos por toda la provincia.

14 pueblos con rachas superiores a 100 km/h

En concreto, han rebasado el umbral de los 100 km/h 14 localidades en la provincia. A Xodos, Benafigos y Benicàssim se suman la Serra d'En Galceran, la Serratella, XertAtzeneta del MaestratVilafamésLlucenaVilafrancaCulla, la Torre d’en Besora, Betxí y la Pobla de Benifassà, según los datos recopilados por Avamet.

Alerta amarilla hoy y mañana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en Castellón tanto para hoy como para la jornada de mañana, con especial incidencia en el interior de la provincia, tal y como refleja el mapa de avisos meteorológicos.

Para este viernes, la previsión indica cielo poco nuboso, aumentando por la tarde a nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el interior. La cota de nieve se sitúa entre los 1.300 y 1.500 metros, con temperaturas en descenso. El viento soplará moderado a fuerte del oeste, con rachas muy fuertes en el interior durante la mañana.

Previsión para mañana

De cara a mañana sábado, Aemet prevé cielo poco nuboso, que irá aumentando desde el mediodía de sur a norte hasta quedar muy nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas por la tarde. La cota de nieve bajará hasta los 1.200-1.600 metros, las temperaturas seguirán en descenso y el viento continuará moderado a fuerte del oeste, con rachas muy fuertes en el interior por la mañana, tendiendo por la tarde a variable flojo a moderado.

El episodio de viento asociado a la borrasca Leonardo mantiene en vigilancia a los servicios de emergencia ante posibles incidencias, especialmente en zonas del interior, donde las rachas más intensas siguen siendo el principal riesgo.