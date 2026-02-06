Una carrera que suma fuerzas: el CITD Penyeta Roja de Castellón corre contra el cáncer

El alumnado del Centro de Iniciación Técnica Deportiva (CITD) Penyeta Roja corre unido para luchar contra el cáncer en Castellón. El centro, un año más, ha organizado una carrera por sus instalaciones para difundir la X Marcha Contra el Cáncer que se celebrará este domingo, 8 de febrero, y concienciar a los jóvenes en la lucha contra la enfermedad.

“Una ocasión única para transmitir los valores de solidaridad a los escolares de nuestro centro”, ha señalado la diputada de Penyeta Roja, María Tormo, quien acompañada por la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha puesto en valor esta iniciativa para recaudar fondos para investigar posibles curas contra esta enfermedad.

Camiseta conmemorativa

Así, todos los participantes en la carrera han llevado puesta la camiseta conmemorativa que los castellonenses lucirán el domingo en la marcha solidaria que contará con un recorrido de 5,1 kilómetros, con salida y llegada en el parque Ribalta de Castellón.

En este sentido, la diputada de Penyeta Roja ha indicado que “cada año, desde el centro nos implicamos con la Asociación Contra el Cáncer de Castellón para apoyar la investigación a través de la recaudación de recursos, porque solo juntos podemos avanzar en la lucha contra el cáncer”.

Importancia de la investigación

Al respecto, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha hecho hincapié en la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la investigación, subrayando que “carreras como la de esta mañana demuestran que juntos podemos aportar para que los investigadores puedan trabajar mejor y encontrar la solución”, porque “la investigación es la única forma de curar el cáncer”.

Noticias relacionadas

Desde Penyeta Roja han adquirido 260 packs de la marcha para colaborar, facilitando al alumnado la inscripción y la camiseta para el evento deportivo, no competitivo, del domingo. “Hoy han sido los alumnos de Penyeta Roja quienes han corrido contra el cáncer, pero queremos que el domingo sea toda la ciudadanía la que salga a la calle. Más que un evento deportivo, es una jornada de concienciación y encuentro ciudadano, una oportunidad única para mostrar el apoyo a las personas que luchan cada día contra esta enfermedad”, ha concluido la diputada de Bienestar Social.