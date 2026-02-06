La Diputación reivindica el plan Impulsa como "solución eficiente" para los municipios al salir adelante sin alegaciones

La Diputación de Castellón reivindica su plan Impulsa como "solución eficiente" par los municipios de la provincia, ya que su aprobación inicial no ha recibido ninguna alegación durante el plazo de exposición pública.

La estretegia, de carácter bienal, contempla una inversión de récord que asciende a 32,5 millones de euros. “El plan Impulsa es fruto de la voluntad de la Diputación de incrementar la autonomía local, reducir la burocracia e incrementar la financiación de los municipios de la provincia de Castellón, y no recibir ninguna alegación demuestra que con nuestro trabajo damos soluciones efectivas y eficientes a todos los castellonenses”, ha expresado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

Escucha activa

Desde el equipo de gobierno aluden a la escucha activa que practican, el plan Impulsa 2026-2027 contempla una serie de mejoras “para seguir con el compromiso de atender de manera ágil y eficaz las necesidades de los 135 municipios”, ha expresado la dirigente provincial.

Al respecto, en primer lugar resaltan que el plan Impulsa para los ejercicios 2026-2027 contempla la mayor inversión de la historia de la institución provincial al sumar 783.940 euros, hasta alcanzar los 32,5 millones de euros. “El plan bienal suma más recursos para que los municipios de nuestro territorio puedan realizar obras de mayor envergadura y que, de no ser así, no podrían materializar”, ha explicado Marta Barrachina.

En segundo lugar destacan que el plan contempla más libertad puesto que se mantiene la opción de destinar una parte a gasto corriente y la otra a obra. En este punto, inciden en que los ayuntamientos podrán destinar un máximo del 40% del importe asignado a gasto corriente, siendo el 60% el mínimo exigible a destinar para obras. Asimismo, fruto de esa escucha activa con alcaldes y alcaldesas, se podrá reinvertir la baja de una obra en el momento de su adjudicación.

En tercer lugar, la estrategia contempla menos burocracia al facilitar todos los trámites para que todos los municipios puedan beneficiarse de dicho plan. Asimismo, se amplía el plazo para solicitar cambios de los servicios hasta el 30 de octubre de cada anualidad, una ampliación a destacar ya que en el anterior plan este plazo se estableció hasta el 30 de junio.

Visita a Sant Joan de Moró

La presidenta de la Diputación ha puesto en valor el plan provincial de obras y servicios durante su visita al municipio de Sant Joan de Moró, junto al vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, en la que ha aprovechado para comprobar las actuaciones llevadas a cabo con el plan Impulsa 2024/2025.

Al respecto, Sant Joan de Moró ha destinado 289.500 euros del plan para ampliar las infraestructuras deportivas con la construcción de dos nuevas pistas de pádel y para el acondicionamiento de zona verde y prolongación de la calle Elcano. También ha acometido trabajos de pavimentación del Mas de Botja con el objetivo de dar solución a una antigua petición vecinal y, además, ha puesto en marcha el colector del alcantarillado de la avenida de Borriol.

La presidenta de la Diputación ha destacado el plan Impulsa como motor de desarrollo y progreso en los 135 municipios de la provincia y, como ha expresado, “las actuaciones llevadas a cabo en Sant Joan de Moró son un ejemplo de que con el plan Impulsa logramos atender las necesidades de los 135 municipios de la provincia de manera real y efectiva, mejorando infraestructuras y garantizando servicios de calidad para nuestros vecinos y vecinas”, ha finalizado Marta Barrachina.