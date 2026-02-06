Castellón encara un fin de semana de lluvias y viento con la llegada de la borrasca Marta
Según la previsión meteorológica, Castellón presenta el sábado un 95% de probabilidad de precipitaciones
Castellón se prepara para un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica este fin de semana, apenas unos días después de las numerosas incidencias provocadas por la borrasca Leonardo. La llegada de un nuevo temporal atlántico, bautizado como borrasca Marta, volverá a poner el foco en las lluvias y el viento.
Según la previsión meteorológica, Castellón presenta el sábado un 95% de probabilidad de precipitaciones, que en principio se concentrarán durante la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que la borrasca Marta dejará precipitaciones muy abundantes y vientos muy fuertes en amplias zonas de la geografía española.
Aunque por el momento no se han activado avisos específicos por lluvias en Castellón para la jornada del sábado, la evolución del episodio será seguida de cerca.
Alerta amarilla por fuertes vientos
Para el domingo, la atención se centra en el viento. Aemet ha activado la alerta amarilla por rachas fuertes en el interior norte de Castellón, donde se espera que el viento vuelva a soplar con intensidad, lo que podría complicar la circulación y afectar a zonas de montaña.
Este nuevo episodio llega en un contexto de acumulación de incidencias recientes, por lo que se recomienda extremar la precaución durante el fin de semana, especialmente en desplazamientos y en áreas expuestas al viento.
La previsión del tiempo por municipios
