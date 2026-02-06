Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castellón y Pasapalabra: Estos son los castellonenses más ilustres del concurso que acaba de hacer historia

La victoria de Rosa Rodríguez reaviva la memoria de una provincia que ha dejado huella en el concurso más famoso de la televisión, con campeones, finalistas y auténticos mitos del rosco

De izquierda a derecha, Marta Terrasa, Alberto Izquierdo y Antonio Ruiz.

De izquierda a derecha, Marta Terrasa, Alberto Izquierdo y Antonio Ruiz. / Mediterráneo

Rafael Fabián

La histórica victoria de Rosa Rodríguez, ganadora anoche del mayor bote de Pasapalabra con 2.716.000 euros, ha vuelto a poner al concurso en el centro de todas las miradas. Y en Castellón, donde el programa siempre ha tenido un seguimiento especial, ese hito sirve también para recordar a los castellonenses que han escrito páginas memorables en la historia del formato.

Uno de los nombres imprescindibles es el de Antonio Ruiz, músico afincado en Castelló de la Plana y ganador del bote en diciembre de 2017. Ruiz se llevó 1.164.000 euros tras completar el rosco en el programa más visto entonces en Telecinco, culminando una trayectoria de preparación constante y récords: llegó a participar en 126 programas, una cifra histórica en su momento. Su historia, marcada por años en paro y por el deseo de recuperar el tiempo perdido con su hija, conectó con el público más allá del premio económico.

Desde Vila-real, otro referente absoluto del concurso es Alberto Izquierdo, considerado uno de los mejores concursantes de la historia de la televisión en España. Ganó el bote de Pasapalabra en 2012, con 374.000 euros, y desde entonces ha sido un habitual en especiales y torneos, incluido el reciente Duelo de Campeones. Informático ligado profesionalmente al Villarreal CF, destaca por una rapidez mental que lo convirtió en un concursante temido y muy admirado.

Izquierdo tiene además un hito único: es el único participante que ha logrado ganar tanto el bote de Pasapalabra como el de Saber y Ganar, donde también alcanzó el estatus de “Magnífico”. Una trayectoria que lo sitúa en la élite histórica de los concursos culturales y que refuerza el peso de Castellón en este tipo de formatos.

Así es Marta Terrasa, la concursante de Castellón que triunfa en 'Pasapalabra'

Otro nombre clave es el de Marta Terrasa, nacida en Castelló de la Plana y formada en la Universitat Jaume I. Aunque reside actualmente en Paiporta, mantiene un fuerte vínculo personal y familiar con la capital de la Plana. Terrasa se ha convertido en una de las concursantes más reconocidas del programa por su valentía y su capacidad para eliminar a auténticos gigantes del concurso.

No en vano, en sus distintas etapas en Pasapalabra logró eliminar a concursantes históricos como Paz Herrera o Jero Hernández, lo que le valió el apodo de “matagigantes”. En 2021 protagonizó además uno de los duelos más seguidos frente a Pablo Díaz, mostrando un nivel altísimo en El Rosco y consolidando su popularidad entre la audiencia.

Estos nombres explican por qué Castellón ocupa un lugar destacado en la historia de Pasapalabra. Con la hazaña de Rosa Rodríguez aún reciente y el rosco otra vez en boca de todos, Castellón puede mirar atrás con orgullo: sus concursantes no solo han participado, sino que han marcado época en el concurso más famoso de la televisión actual.

TEMAS

El PSPV exige a Pérez Lloca y Barrachina que den la cara por el "agravio inversor" de Castellón

Nueva plaga citrícola: Conselleria detecta 3 casos del virus de la clorosis amarilla en Castellón

PortCastelló celebra el I Día de la Policía Portuaria de Castellón, que cumple 118 años de historia

Compromís lleva a Madrid la defensa de los poblados marítimos de Castellón

Castellón y Pasapalabra: Estos son los castellonenses más ilustres del concurso que acaba de hacer historia

La Diputación reivindica el plan Impulsa como "solución eficiente" para los municipios al salir adelante sin alegaciones

Argenta Cerámica logra un reconocimiento en uno de los premios más prestigiosos de España en diseño

El PP de Castellón exige defensa frente a la "desprotección" de Columbretes

