Castellón ya vende más viviendas que antes de la burbuja inmobiliaria, y los precios vuelven a dispararse

El precio de la vivienda no deja de crecer en los últimos años, lo que expulsa del mercado inmobiliario a muchas familias, que con sus ingresos habituales no pueden permitirse un hogar en propiedad. Una barrera que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. A pesar de ello, las cifras de operaciones en las inmobiliarias de Castellón no parecen tocar techo. Una fuerte demanda que, a su vez, eleva las cotizaciones.

Los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad revelan que en 2025 se cerraron 14.384 firmas de compraventa de viviendas en la provincia, lo que supone un incremento del 11,65% respecto al año anterior. Una subida que da continuidad al aumento del 20,1% registrado en 2024.

Evolución de la compraventa de viviendas en Castellón

Récord de operaciones

Los números más recientes se explican mejor si se mira por el retrovisor. En 2025 se vendieron más viviendas que las 13.022 de 2007, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Y la cota del pasado ejercicio se acerca al récord de 2006, con 17.304 operaciones. "Ha sido un año buenísimo", reconoce Cristina Carmona, delegada en Castellón de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). Un movimiento que califica de "locura", pese a reconocer que hay gente sin opciones económicas para establecer un hogar. En la última década se ha dado una línea ascendente, solo interrumpida por el covid en 2020 y la crisis de inflación y de tipos de interés de 2023.

¿Cómo es el perfil de estos compradores? Carmona explica que tienen "un rango de más de 40-45 años, con una capacidad adquisitiva media-alta o con ingresos procedentes de una herencia". Esto supone que la mitad de las adquisiciones se hacen sin firmar una hipoteca, si bien las entidades financieras han facilitado la concesión de estos préstamos en los últimos ejercicios.

Perfil del comprador

Además, "hay muchos nuevos propietarios que han comprado casas para que sean segundas residencias, y vienen desde fuera de Castellón", detalla Carmona. Respecto a las previsiones para el recién iniciado 2026, apunta a que no se mantendrá el elevado ritmo del último bienio. "No tengo una bola de cristal, pero las perspectivas a nivel nacional apuntan a que habrá una bajada moderada en el número de operaciones; será un buen año, pero sin fuertes crecimientos o descensos". Una estabilización que se explica por la dificultad de repetir el aumento acumulado del 34% en 2024 y 2025.

La otra cara del balance inmobiliario está vinculada a la subida de precios. Los datos aportados para la provincia de Castellón por parte de los registradores muestran un crecimiento continuado trimestre a trimestre. En el arranque de 2025, el metro cuadrado se situaba en 1.198 euros. El segundo trimestre pasó a 1.229 euros; el periodo de julio a septiembre alcanzó los 1.304 euros, y el cierre de año se dispara a los 1.396 euros.

Vivienda usada y precios

Como es habitual, la inmensa mayoría de las operaciones realizadas en Castellón corresponden a traspasos de propiedad: el 82% de todas las compraventas en el pasado año fueron de viviendas usadas. De hecho, las casas para estrenar bajaron ventas en un 1,5%, mientras que la segunda mano creció un 15%. Esto tiene una derivada en los precios: el metro cuadrado de los hogares usados (1.288 euros) se ha puesto por delante de los nuevos (1.250 euros), si se tienen en cuenta los números del acumulado anual. Respecto a las compras por parte de extranjeros, se sitúan en el 13,09%, ligeramente por delante del 11,9% de Valencia.