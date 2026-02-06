Compromís tilda de "tránsfugas" a sus exediles de Burriana y acusa al PP de "compraventa de voluntades"
La coalición insiste en reclamar las actas de concejales a Alarcón y Gascó
Compromís ha tildado este viernes, en un acto en Torre la Sal (Cabanes), a sus dos exediles de Burriana, Jorge Alarcón y Carla Gascó, de "tránsfugas" y ha acusado al Partido Popular de "compraventa de voluntades" después de que ambos concejales dejaran la coalición y los populares abrieran la puerta a llegar a acuerdos.
El portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola, ha calificado la actitud del PP como “una maniobra más o menos velada de utilización política” de personas que “no representan ni a Compromís ni a la gente de Burriana”. A su juicio, a los exediles, “no les importa Burriana”, sino otros intereses “que el PP podrá explicar mejor”.
“Deberían haber entregado el acta”
“Por principios, dos personas que abandonan la militancia del partido con el que fueron elegidas deberían haber entregado el acta”, ha manifestado Guardiola, insistiendo en que Compromís seguirá trabajando en Burriana “con la gente que trabaja de verdad por el pueblo”.
En la misma línea, la diputada en el Congreso, Àgueda Micó, ha sido aún más contundente. “Son unas tránsfugas, son personas que no representan a Compromís”, ha declarado, llegando a calificarles como "dos manzanas podridas" y defendiendo que la agrupación local de Compromís cuenta con “muy buena gente” en Burriana.
Micó ha acusado, además, al PP de convertir esta situación en una operación política. “Estamos viendo cómo el Partido Popular hace una compraventa de voluntades con estas personas; lamentablemente, es una práctica que siempre aparece cuando el PP está en medio”, ha señalado.
La diputada ha recordado que, aunque desde Compromís se pueden activar expedientes disciplinarios internos, la entrega del acta depende únicamente de la voluntad personal de las concejalas, ya que es “personal e intransferible”. Pero, “no es solo una cuestión legal, es una cuestión de legitimidad democrática”, ha remarcado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- La lluvia no da respiro a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- Árboles caídos y saneamiento de fachadas: los bomberos realizan 119 intervenciones en Castellón por el viento huracanado
- Piqué disfruta con Clara Chía de la gastronomía y el ocio de Castellón
- Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports