Compromís tilda de "tránsfugas" a sus exediles de Burriana y acusa al PP de "compraventa de voluntades"

Compromís ha tildado este viernes, en un acto en Torre la Sal (Cabanes), a sus dos exediles de Burriana, Jorge Alarcón y Carla Gascó, de "tránsfugas" y ha acusado al Partido Popular de "compraventa de voluntades" después de que ambos concejales dejaran la coalición y los populares abrieran la puerta a llegar a acuerdos.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola, ha calificado la actitud del PP como “una maniobra más o menos velada de utilización política” de personas que “no representan ni a Compromís ni a la gente de Burriana”. A su juicio, a los exediles, “no les importa Burriana”, sino otros intereses “que el PP podrá explicar mejor”.

“Deberían haber entregado el acta”

“Por principios, dos personas que abandonan la militancia del partido con el que fueron elegidas deberían haber entregado el acta”, ha manifestado Guardiola, insistiendo en que Compromís seguirá trabajando en Burriana “con la gente que trabaja de verdad por el pueblo”.

En la misma línea, la diputada en el Congreso, Àgueda Micó, ha sido aún más contundente. “Son unas tránsfugas, son personas que no representan a Compromís”, ha declarado, llegando a calificarles como "dos manzanas podridas" y defendiendo que la agrupación local de Compromís cuenta con “muy buena gente” en Burriana.

Micó ha acusado, además, al PP de convertir esta situación en una operación política. “Estamos viendo cómo el Partido Popular hace una compraventa de voluntades con estas personas; lamentablemente, es una práctica que siempre aparece cuando el PP está en medio”, ha señalado.

La diputada ha recordado que, aunque desde Compromís se pueden activar expedientes disciplinarios internos, la entrega del acta depende únicamente de la voluntad personal de las concejalas, ya que es “personal e intransferible”. Pero, “no es solo una cuestión legal, es una cuestión de legitimidad democrática”, ha remarcado.