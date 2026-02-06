El ministro defiende los recortes en Columbretes y la ciencia es clara: «Es una irresponsabilidad y una falta de sentido común»

Que no se hable de la reducción a la mitad de la vigilancia en les Illes Columbretes desde que se hiciera efectivo el recorte, el pasado mes de septiembre, no quiere decir que la problemática haya desaparecido. Según quienes mejor conocen esta reserva marina, quienes desarrollan parte de su labor investigadora en esta reserva marina, más bien sucede todo lo contrario.

De ello dan buena cuenta diversos científicos en una nueva carta que han remitido al Gobierno de España —la primera la enviaron el verano pasado, con la confianza de frenar la decisión antes de su aplicación—, en la que alertan que en estos meses se ha constatado «una desprotección total de estos espacios, con numerosas infracciones notificadas por usuarios, visitantes y otros testigos, ante la ausencia de vigilancia».

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, de quien dependen las reservas marinas, contestó al primera escrito, firmado por más de 220 científicos de todo el país y de varios universidades extranjeras. Los argumentos que esgrimió para defender el tijeretazo han sido calificados por los expertos como «altamente preocupantes y alejados de la realidad», además de «una irresponsabilidad y una falta de sentido común».

En su defensa de los recortes, el ministro apela a «la necesidad de emprender un proceso de renovación y modernización del modelo de gestión». Según expone, se persigue «garantizar su eficacia y sostenibilidad en el nuevo contexto tecnológico, normativo y operativo». Esa es la motivación que lleva al Ministerio a integrar las reservas marinas «en el mismo sistema de control y seguimiento que rige la actividad pesquera».

Mediterráneo

Eso significa la incorporación de «herramientas tecnológicas» y menciona el diario electrónico de a bordo y el sistema de localización VMS, además de «nuevos instrumentos de última generación adaptados a la flota artesanal y recreativa».

Señala que no se trata de recortes sino de «optimizar los recursos humanos conforme a las necesidades específicas de cada reserva», con la intención de «reforzar la presencia del Servicio de Inspección Pesquera».

Para los científicos, la apuesta del Ministerio falla desde la base de su planteamiento porque, como le han reprochado, se ha aplicado el recorte sin haber puesta en marcha esas herramientas tecnológicas que menciona. Hoy por hoy, durante la mitad del mes, ni personas ni máquinas vigilan la reserva.

Otra de las cuestiones que el Gobierno no ha tenido en cuenta, es la pesca furtiva. No dudan que regular la pesca legal con los sistemas mencionados sea más eficiente, pero los furtivos «operan de noche y sin identificación» y en estos casos «el seguimiento satelital, el uso de drones u otras tecnologías similares resultan completamente ineficaces».

«El Ministerio es responsable de esta desprotección evidente, con graves consecuencias para el medio ambiente y para los recursos pesqueros» Extracto de la carta remitida al ministro de Agricultura y Pesca.

También tienen respuesta para el refuerzo del servicio de inspección al que hace mención Planas. Aseguran que «durante los meses recientes tras los recortes presupuestarios, las visitas de los inspectores han sido puntuales y muy limitadas, con una presencia claramente insuficiente».

Los científicos firmantes insisten en lo que ya se advirtió en su día, los servicios de vigilancia de las reservas marinas españolas han sido «un modelo ejemplar a nivel internacional, avalado por cuatro décadas de funcionamiento eficaz» y el cambio está suponiendo «una desprotección evidente, con graves consecuencias para el medio ambiente y para los recursos pesqueros», y son contundentes a la hora de afirmar que «el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es responsable» del daño que ya se está produciendo.

Emplazan al ministro a revertir el recorte «aprovechando la proximidad de la renovación del contrato con la empresa pública Tragsatec».

Defienden que los guardas de la reserva marina no solo hacían labores de seguimiento y vigilancia de la actividad en el entorno marino de les Columbretes, también tenían una función disuasoria, «esencial para prevenir daños en los ecosistemas y en los recursos pesqueros, lo que resulta inviable si se depende exclusivamente de la tecnología».