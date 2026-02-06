Nueva plaga citrícola: Conselleria detecta 3 casos del virus de la clorosis amarilla en Castellón

Lo que en principio era solo una sospecha se ha acabado confirmando: el virus de la clorosis nervial amarilla en cítricos ya está presente en Castellón. La Conselleria de Agricultura ha confirmado este viernes, en el transcurso de una reunión con el sector, la presencia de esta enfermedad en cítricos de la Comunitat Valenciana, tal y como avanzó ya La Unió Llauradora a principios de esta misma semana.

Tras 62 prospecciones aleatorias realizadas por parte de los técnicos de Conselleria en campos de cultivo, se ha informado de que existen 22 casos positivos ya confirmados en localidades de las tres provincias y en prácticamente todas las especies citrícolas, sobre todo en plantaciones y brotes jóvenes. En Castellón, la presencia de este virus se ha detectado en plantaciones de tres municipios: Sant Jordi, Vinaròs y Betxí. En esta última localidad, el caso confirmado se ha descubierto en un árbol de clemenules.

A la vista de los resultados de las prospecciones, Agricultura ha anunciado que a activar acciones preventivas. "Teniendo en cuenta la incertidumbre existente en algunos aspectos de su epidemiología e impacto potencial en nuestras zonas de cultivo, y por precaución, la Comunitat Valenciana ha activado una serie de actuaciones preventivas tanto en el campo como en el sistema viverístico”, ha explicado en el transcurso de la reunión el secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo. Entre las medidas adoptadas, destacan el refuerzo de la prospección y la vigilancia en parcelas comerciales y jardines privados, el seguimiento específico de los posibles insectos vectores, el muestreo y análisis intensivo del material vegetal de reproducción, así como la inmovilización cautelar de las instalaciones viverísticas afectadas.

Reunión en la Conselleria de Agricultura para informar sobre la presencia del virus de la clorosis amarilla en cítricos de la Comunitat / Mediterráneo

La Conselleria se ha comprometido también a intensificar la labor de información y formación dirigida a técnicos, viveristas y agricultores, y ha señalado que el Servicio de Sanidad Vegetal y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) continuarán trabajando para intensificar las prospecciones y desarrollar nuevos métodos de diagnóstico más rápidos y eficaces.

En el encuentro, los técnicos de Agricultura han insistido en que se trata de una enfermedad bastante desconocida, en fase inicial, y que el riesgo es relativamente bajo en la mayor parte de la superficie citrícola de la Comunitat, sobre todo en naranjo y mandarino, y más alto en limonero. "Los técnicos han comprobado que tanto naranjos como mandarino son portadores del virus, pero la buena noticia es que no muestran sintomatología", explica Carles Peris, secretario general de la Unió.

Desde AVA-Asaja han apuntado que "esta nueva enfermedad importada evidencia la necesidad de que las autoridades comunitarias intensifiquen los controles en origen y en puertos de entrada de la Unión Europea a las importaciones de material vegetal hortofrutícola y ornamental con el objetivo de impedir la entrada de nuevas plagas y enfermedades en el futuro", y han valorado las medidas de Agricultura para frenar el virus.

Una enfermedad detectada en Pakistán hace 38 años

El virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos, CYVCV, es un potexvirus cuyos síntomas se observaron por primera vez en Pakistán en 1988 y que se consiguió identificar en 2012. Fue localizado en septiembre del pasado año en Cataluña en un limonero situado en un huerto y en un ejemplar ubicado en un jardín urbano, mediante análisis realizado por el laboratorio oficial de sanidad vegetal de aquella comunidad autónoma y posteriormente ratificada por el Laboratorio Nacional de Referencia.

Desde el punto de vista técnico, la clorosis nervial amarilla es una virosis que puede afectar varias especies de cítricos, principalmente limonero, lima y naranjo amargo. También puede afectar asimismo a otras especies de cítricos, como naranjos y mandarinos, que a menudo no presentan síntomas y actúan como reservorios del patógeno. Diversos estudios científicos han confirmado que su transmisión se produce a través de pulgones y mosca blanca, así como mediante injertos y el uso de herramientas de poda contaminadas.

Deformación en hojas y frutos

Su sintomatología puede generar confusión con otras alteraciones fisiológicas o carencias nutricionales. Los síntomas se manifiestan con un amarilleamiento claro de las venas, deformaciones en hojas y frutos y, en los casos más severos, una notable disminución tanto del rendimiento como de la calidad comercial.

La Unió solicita a la Conselleria ayudas para los viveros para mejorar la bioseguridad y que se prevea el establecimiento de una línea de ayudas específica u otros mecanismos de apoyo para las personas productoras que puedan tener o llegan a tener parcelas afectadas, incluyendo compensaciones por pérdidas, arranques obligatorios, reposición vegetal o limitaciones productivas derivadas de medidas oficiales.