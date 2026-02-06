PortCastelló celebra el I Día de la Policía Portuaria de Castellón, que cumple 118 años de historia

La Autoridad Portuaria de Castellón ha celebrado este viernes su primer Día de la Policía Portuaria que cumple 118 años al servicio del puerto de Castellón. Un acto institucional que pone en valor la trayectoria, profesionalidad, vocación de servicio y compromiso de un cuerpo esencial para la seguridad y el buen funcionamiento del recinto portuario.

Durante la jornada, encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, se ha hecho entrega de diversas distinciones recogidas en el nuevo Reglamento de Honores, Menciones y Distinciones, acordadas y ratificadas el pasado 9 de enero por la comisión creada a tal efecto en la que se analizaron las propuestas merecedoras de dichos reconocimientos tanto por su profesionalidad, permanencia en el servicio y por aquellos actos de especial relevancia que los agentes desempeñan en su día a día.

Con esta celebración, PortCastelló quiere visibilizar la evolución de un cuerpo que, a lo largo de más de un siglo, ha pasado de la vigilancia básica de infraestructuras a una gestión de la seguridad basada en la tecnología, la formación especializada y una profunda vocación de servicio público y ayuda humanitaria.

En su intervención, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha subrayado la transformación de un cuerpo “en constante evolución”, que nació en 1908 con el primer guardamuelles, Ramón Camañes, y que hoy se consolida como una policía moderna y tecnificada. En relación con esta transformación, Ibáñez se ha referido al avance que experimentó el cuerpo con la incorporación de la primera mujer, Mariló Salvador, que abrió un camino necesario e imparable” hacia una institución más representativa y diversa y que hoy continúan cuatro agentes en la plantilla actual.

Cristina Minaya y Paula Toledo recogen la Medalla del Mérito con distintivo rojo entregada a título póstumo a Eugenio Toledo Aleixandre, / Mediterráneo

Uno de los puntos más emotivos del discurso ha sido el reconocimiento a la labor altruista de los agentes que colaboraron activamente en las zonas afectadas por la dana en Valencia, concretamente en la población de Benetússer. “La entrega de la medalla al mérito con distintivo rojo a Eugenio Toledo es un acto de memoria, recuerdo y dignidad para quien siempre formara parte de nuestra Policía Portuaria. Ayer, hoy y siempre, Eugenio Toledo, será uno de los nuestros, siempre será nuestro agente 189”, ha afirmado el presidente.

Asimismo, Ibáñez ha destacado el compromiso social y la coordinación institucional, y, al respecto, ha hecho hincapié en la importancia de la coordinación estratégica con el Ayuntamiento de Castelló (Policía Local y Bomberos), Guardia Civil, Policía Nacional y Capitanía Marítima. “El puerto quiere ser el mejor aliado de su entorno y de sus vecinos, y esa seguridad solo se logra mediante una cooperación leal y estrecha con todas las administraciones”, ha aseverado el máximo responsable de PortCastelló.

En otro orden, el máximo responsable del puerto de Castellón, ha agradecido a los representantes del puerto de Tarragona, hermanado con el de Castellón, y también presentes en el acto que “nos enseñaran un camino que nunca habíamos transitado como puerto y que nos dirige, sin ninguna diada, hacia un puerto mejor y más humano”.

7.095 servicios y 214 casos gestionados en coordinación con el 112CV

Por su parte, el Jefe de División de Seguridad Integral de PortCastelló, Luis Oria, que ha dado la bienvenida al acto, ha hecho un balance de las principales actuaciones acometidas por este cuerpo durante 2025. Al respecto, ha señalado que el pasado año la Policía Portuaria de Castellón efectuó un total de 7.095 servicios, además de gestionar e intervenir a través de la Carta de Servicios del teléfono de Emergencias de la Generalitat Valenciana, 112CV, en 214 casos. Del mismo modo, tal y como ha mencionado el máximo representante de este cuerpo en PortCastelló, los agentes han participado en diversas formaciones especializadas en rescate acuático, defensa personal, extinción de incendios, gestión operativa del mando y manejo de drones en situaciones de emergencia a fin de garantizar el correcto desarrollo de trabajo.

Asimismo, Oria ha repasado algunas de las funciones asignadas a la Policía Portuaria entre las que destacado; control administrativo de concesiones, mercancías y operativa portuaria; regulación de tráfico terrestre, ferroviario y seguridad vial; seguridad operativa, protección de edificios e instalaciones portuarias; funciones de carácter medioambiental y de seguridad industrial, así como gestión y atención de emergencias portuarias, lucha contra incendios, salvamento y protección civil, en coordinación con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Autoridades antes de la celebración del Día de la Policía portuaria / Mediterráneo

En su discurso, el jefe de la Policía Portuaria ha emplazado a los agentes a cumplir con la misión que tienen encomendada que contribuirá a que el puerto de Castellón “sea un puerto cada vez más competitivo, más eficiente, más sostenible y sobre todo más seguro”.

Entrega de honores y distinciones

En el acto se han otorgado diplomas de reconocimiento, placas por nuevas incorporaciones, metopas por jubilación y medallas al mérito en sus categorías blanca y azul. En la entrega de distinciones, además del presidente de PortCastelló, han participado también la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, el vicepresidente Tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, el conseller de Emergencias de Interior, Juan Carlos Valderrama, la presidenta de les Corts, Llanos Masó y la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls.

La Medalla del Mérito con distintivo rojo se concede a quienes resultan heridos o fallecen en acto de servicio o con ocasión de él, o como consecuencia de una acción altruista y se ha concedido a título póstumo a Eugenio Toledo Aleixandre, Policía Portuario del puerto de Castellón, que perdió la vida el pasado 29 de octubre en Benetússer, como consecuencia de la dana mientras auxiliaba a varios vecinos atrapados por la riada demostrando con hechos los valores más profundos de la función policial: vocación, entrega, valentía y compromiso.

Con la concesión de esta Medalla del Mérito con distintivo rojo, la Autoridad Portuaria rinde homenaje a su memoria y traslada su respeto y apoyo a su familia. La medalla ha sido recogida por su mujer Cristina Minaya y su hija Paula Toledo como símbolo del agradecimiento y recuerdo permanente del puerto de Castellón.

La Medalla del Mérito con distintivo azul, que se concede a quienes cuentan con más de 25 años de servicio en la Policía Portuaria, se ha otorgado a los jefe de Servicio, Luis Peñafiel, Marco Antonio Tarodo y Alejandro López. Esta medalla es una distinción que reconoce la trayectoria profesional y la dedicación al Servicio Policial de quienes acreditan una antigüedad que supera los 20 años pero que es inferior a 25 años y se ha entregado al responsable de Policía, José Luis Mateu, al jefe de Servicio Juan Antonio Pallarés, al jefe de Equipo, Iván Mila y al Policía Portuario Miguel Guerrero Varo.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha recogido el reconocimiento al Ayuntamiento de Castellón por la colaboración institucional en el proceso de integración Puerto-Ciudad y por el apoyo constante de la Policía Local y el Cuerpo de Bomberos, cuya coordinación con la Autoridad Portuaria es fundamental para el bienestar y la seguridad de nuestro entorno compartido.

Asimismo, en este mismo bloque se ha reconocido también a la Guardia Civil por su labor en el resguardo fiscal, el mantenimiento del orden y la protección del ámbito marítimo-portuario. El diploma ha sido recogido por el coronel Jefe de la Comandancia, Alfonso Martín Fernández.

Por su parte, en representación del Cuerpo Nacional de Policía, Emilio Romero, comisario principal, ha recogido la distinción otorgada por la cooperación operativa del Cuerpo y por su estrecha y leal colaboración para garantizar un entorno seguro y estable para la actividad logística y comercial.

La última distinción institucional, recogida por el capitán marítimo, Miguel Ángel Gómez, ha recaído en Capitanía Marítima por su apoyo incondicional en la ordenación y seguridad de las aguas portuarias del puerto de Castellón.

También se ha concedido un reconocimiento a Mariló Salvador Trilles, primera mujer en incorporarse a la Policía Portuaria de Castellón. Esta distinción da visibilidad a una profesión en la que el género no es una barrera y pone en valor la evolución de la Policía Portuaria hacia una organización igualitaria. Asimismo, se han entregado placas a siete nuevos agentes que pasan a formar parte de la plantilla de la Policía Portuaria de Castellón: José Luís Peris, Iván Sorribes, Omar Sales, Vicente Martínez, Miriam Pichardo, David Pascual, Sergio Grima y Víctor Esteve.

Por último, se ha hecho entrega de metopas por jubilación a Esteban Agustín Agut Marco, Marcos Decostanzi y Félix Serrano por sus años de entrega y por una vida profesional dedicada al servicio del puerto.