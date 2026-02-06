El PP de Castellón exige defensa frente a la "desprotección" de Columbretes

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha reivindicado la defensa de las Illes Columbretes frente a la "desprotección" de esta reserva marina "con un cambio de Ejecutivo que atienda los criterios científicos que el PSOE veta".

Así lo ha reclamado el senador del PPCS Jaume Llorens, quien ha cuestionado "la falta de criterio del socialismo". "Dicen una cosa y votan la contraria, ha apuntado, incidiendo en que al final "las consecuencias de esta demagogia se ceban con un parque natural que es una joya marina que debe protegerse de la pesca furtiva con la vigilancia que merece un ecosistema único".

Llorens ha recordado que el 23 de septiembre de 2025 la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, presentó al pleno de la corporación provincial una declaración institucional para reclamar el mantenimiento de la vigilancia en las islas. "El PSPV de Samuel Falomir estuvo de acuerdo con la medida y solo mes y medio después, su partido en el Senado votó en contra el 11 de noviembre de 2025", ha remarcado. En esta ocasión se refieren a la iniciativa que registaron los senadores del PPCS, Carmina Ballester, Susana Marqués y Jaume Llorens y que el PSOE rechazó. "No tienen criterio", ha lamentado.

"Gestionado por su peor enemigo"

"Nuestro parque natural está gestionado por su peor enemigo", ha remarcado Llorens, quien considera que es "un castigo que desde el PP hemos reivindicado a todos los niveles", también en el Congreso. El 2 de octubre de 2025, los diputados en el Congreso del PPCS, Alberto Fabra y Óscar Clavell, presentaban una pregunta al Gobierno de España que el PSOE respondía el 6 de noviembre reafirmándose en el recorte de vigilancia.

Y esta circunstancia, para el popular, "solo cambiará con un cambio de Gobierno al frente de la Moncloa". "Porque es evidente que lo que Samuel Falomir dice en la provincia de Castellón no tiene ningún peso en Madrid. Solo sirve para justificar su debilidad, porque al final es Pedro Sánchez el que decide desproteger nuestra reserva marina con el apoyo de los representantes socialistas en Madrid. Y será con su salida cuando el Parque Natural recupere una vigilancia que ha dado excelentes resultados durante 35 años. La que ahora el PSOE ha decidido dinamitar", ha concluido el senador.