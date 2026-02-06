Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP llevará a los ayuntamientos sus exigencias para apoyar a los autónomos de Castellón

Aguilella exige "menos impuestos y burocracia para seguir alentando el trabajo por cuenta propia"

Acto del PP sobre los autónomos en Vila-real.

Acto del PP sobre los autónomos en Vila-real. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

El Partido Popular elevará a los ayuntamientos su defensa de los más de 43.300 autónomos que levantan cada día la persiana de su negocio en la provincia de Castellón con una iniciativa que busca movilizar apoyos para impulsar facilidades para crecer y reclamar más derechos sociales.

"Reivindicamos el valor de los autónomos y exigimos menos impuestos y menos burocracia para seguir alentando el trabajo por cuenta propia que es garantía de empleo, riqueza y servicios de calidad para la ciudadanía", ha defendido el secretario general del Partido Popular de Castellón, Salvador Aguilella, quien ha reivindicado "el valor añadido" que un autónomo supone para el conjunto del territorio donde presta sus servicios.

"Hostigamiento del Gobierno"

"Y ese es un proyecto que emprenden cada año cientos de ciudadanos que queremos que sigan creciendo y no mermando por el hostigamiento que el Gobierno Sánchez les impone", ha incidido el número dos de los populares, quien ha remarcado que "estos héroes merecen que apoyemos las medidas que ellos mismos nos han trasladado y que el PP ha plasmado en un contrato por la libertad y las oportunidades".

Aguilella, en este sentido, asegura que "con esta propuesta deseamos sumar apoyos e invitamos a todos los partidos a seguir dando soluciones a quienes arriesgan su patrimonio para generar empleo y bienestar". "Porque ellos también merecen coberturas cuando se ponen enfermos o asistencia y derechos cuando deciden tener hijos. Y lo cierto es que cada vez el PSOE se lo pone más difícil", remarca.

Frente a estos problemas, desde el PP aseguran que proponen las soluciones para que seguir facturando no signifique cobrar cada vez menos, para que se reduzca el número de impuestos a los que hacen frente y se den más facilidades. "Las que ellos nos han fijado y nosotros recogemos en esta iniciativa que se presenta con el ánimo de concitar el consenso", ha concluido Aguilella.

TEMAS

El PSPV exige a Pérez Lloca y Barrachina que den la cara por el "agravio inversor" de Castellón

Nueva plaga citrícola: Conselleria detecta 3 casos del virus de la clorosis amarilla en Castellón

PortCastelló celebra el I Día de la Policía Portuaria de Castellón, que cumple 118 años de historia

Compromís lleva a Madrid la defensa de los poblados marítimos de Castellón

Castellón y Pasapalabra: Estos son los castellonenses más ilustres del concurso que acaba de hacer historia

La Diputación reivindica el plan Impulsa como "solución eficiente" para los municipios al salir adelante sin alegaciones

Argenta Cerámica logra un reconocimiento en uno de los premios más prestigiosos de España en diseño

El PP de Castellón exige defensa frente a la "desprotección" de Columbretes

