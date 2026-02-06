El PSPV exige a Pérez Lloca y Barrachina que den la cara por el "agravio inversor" de Castellón

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha calificado este viernes de “tóxico para nuestros intereses” el balance de inversión pública de la Generalitat Valenciana al cierre del año y que deja datos “realmente escandalosos”.

El secretario general provincial, Samuel Falomir, ha criticado que durante el mes de diciembre, el primero del nuevo president Pérez Llorca, “no se haya licitado ni un solo euro en Castellón” mientras, paralelamente, “sí que se siguieron consignando y aprobando inversiones millonarias en otros territorios de la Comunitat”.

Falomir se ha dirigido directamente al jefe del Consell y a la presidenta del PP castellonense y de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, para que “den la cara” y expliquen “qué objetivo político justifica que Castellón reciba muchas menos licitaciones que las provincias de Valencia y Alicante”, ha aseverado el dirigente socialista. Para Falomir, esta disparidad “es un desprecio que no podemos tolerar” y que tendrá consecuencias “nefastas” para la economía provincial, “restándonos oportunidades y competitividad frente a otros territorios”.

Escudo social del Gobierno

“Si la economía de Castellón aguanta hoy es gracias al escudo social y a las inversiones del Gobierno de España y al esfuerzo titánico de las administraciones locales, que son las únicas que están tirando del carro frente a un PP que ha decidido, literalmente, borrar a Castelló del mapa de las inversiones”.

Por todo ello, Falomir ha anunciado que el PSPV abrirá una ofensiva institucional para reclamar “en todas las instituciones” que se revierta esta situación y se frene el agravio comparativo. “No permitiremos que el Partido Popular convierta nuestra tierra en un territorio de segunda”, ha concluido.