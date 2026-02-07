Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado 7 de febrero ha caído en Albocàsser. El número agraciado ha sido el 03365, dotado con 120.000 euros al décimo.

El premio se ha vendido en el estanco del municipio, situado en el carrer de la Font, número 35. Por el momento, se desconoce la cuantía exacta repartida, ya que no ha trascendido si el establecimiento vendió uno o varios décimos del número premiado.

Ubicación del puesto de venta

No obstante, y teniendo en cuenta el método habitual de venta de los estancos, todo apunta a que el agraciado o agraciada habría adquirido un único décimo, aunque esta circunstancia no ha podido ser confirmada.

A la espera de que se conozcan más detalles, el sorteo vuelve a dejar un premio relevante en Castellón, sumando Albocàsser a la lista de localidades de la provincia donde la Lotería Nacional ha repartido fortuna.