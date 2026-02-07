El colapso en el juzgado de lo Mercantil de Castellón se agrava: esperas interminables y un tapón de 1.562 asuntos

Si está pasando por una mala racha profesional, carece de recursos para hacer frente a sus deudas, piensa en recurrir a la ley de Segunda Oportunidad y, además, vive en Castellón, va a tener que armarse de paciencia. De mucha paciencia. El juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, el único de la provincia que se encarga, entre otras materias, de la gestión de los procedimientos concursales de empresas o personas físicas se encuentra en una situación de colapso histórico: casi 1.600 asuntos pendientes de resolver y demoras de hasta dos años. "La situación es gravísima, una aberración", coinciden todas las fuentes jurídicas consultadas.

Aunque la saturación no es nueva (magistrados, abogados y procuradores llevan años reclamando, como mínimo, un segundo juzgado de lo Mercantil para la provincia), nunca como hasta ahora la situación había sido tan grave. Y ahí van algunos ejemplos concretos. Desde el momento en el que se presenta un concurso de una persona física hasta que el juzgado dicta la resolución de exoneración de las deudas, lo que permite al particular empezar de cero, pueden pasar dos años. "Estamos hablando de plazos que son inaceptables. Hay veces que transcurre más de un año desde la fecha en la que se presenta el concurso hasta que este se declara", aseguran las mismas fuentes.

El tapón no solo existe a la hora de tramitar los concursos de particulares. En el caso de los de empresas, unos procedimientos mucho más complejos y cuya gestión puede alargarse durante años por la dificultad de liquidar bienes o por tener una gran cantidad de acreedores, la situación es muy similar. De hecho, y según ha podido saber este periódico, desde que se solicita el concurso de una compañía hasta que se declara pasan perfectamente nueve meses, mientras que hay administradores concursales que solicitaron la conclusión de un procedimiento hace cinco o seis meses y todavía no tienen respuesta. "Hay trámites que tendrían que hacerse en un mes y se demoran medio año. Es inadmisible", se quejan otras fuentes jurídicas.

Casi 1.500 asuntos nuevos en un año

Para ponerle cifras a la magnitud del tapón basta acudir a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el último año (desde septiembre del 2024 al mismo mes del 2025), el juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón (ahora denominado Plaza número 1 de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón) ingresó 1.458 nuevos asuntos, una cantidad que dista mucho de los 435 de carga máxima recomendada por el Ministerio de Justicia y el CGPJ para un tribunal de esta especialidad. Durante ese mismo periodo, resolvió 1.377 asuntos y al finalizar el tercer trimestre del 2025 contaba con 1.562 asuntos pendientes, 639 más que hace tan solo tres años. O dicho de otra manera: para solucionar el colapso, y contando con los mismos medios que ahora e igual ritmo de trabajo, este tribunal tendría que cerrar más de un año para ponerse al día.

Acceso principal a la Ciudad de la Justicia de Castellón. / Mediterráneo

Más allá de que cada vez entran más asuntos (la llamada ley de Segunda Oportunidad ha disparado los concursos de particulares, lo que ha agravado aún más la situación), la raíz del problema está en la falta de medios. "Es inadmisible que una provincia como la de Castellón siga contando con un solo juzgado de lo Mercantil, un tribunal por el que, además, han pasado varios magistrados en los últimos años. Es cierto que hay jueces de refuerzo, pero la solución pasa por crear nuevos juzgados. Hacen falta otros dos", coinciden las fuentes consultadas que aseguran que los funcionarios están sobrepasados. "Faltan manos", concluyen.

Un nuevo refuerzo

Tanto el Ministerio como el Poder Judicial conocen de sobra la saturación que arrastra el Mercantil de Castellón. De hecho, dicho órgano contó con un refuerzo entre enero y diciembre de 2025 en forma de comisión de servicio sin relevación de funciones llevada a cabo por un magistrado especialista de Mercantil de Valencia. Esta fórmula de refuerzo significa que el magistrado que lo hace lleva su propio juzgado y, además, refuerza el otro.

Además, y según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), este tribunal de Castellón va a seguir contando en estos primeros meses del año con otro refuerzo. Así, lo aprobó la sala de gobierno del TSJCV el pasado 21 de enero, un refuerzo que llevará a cabo un juez en expectativa de destino (JED), y que se hará cargo del 50% de las solicitudes de concurso sin masa pendientes de declaración de concurso a la fecha de su incorporación, con independencia de la fecha de entrada. También asumirá la mitad de los juicios verbales sin vista de los que se dé cuenta de la solicitud de sentencia sin vista a partir de la fecha de su incorporación, a excepción de las solicitudes de sentencias sin vista derivadas de incidentes concursales.