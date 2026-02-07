Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una conocida perfumería del centro de Castelló anuncia el cierre de su tienda

En la actualidad cuentan con dos locales en la provincia de Castellón

Toni Losas

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

El centro de Castelló lamenta un nuevo cierre de otra de sus tiendas emblemáticas, que en esta ocasión ha decidido cerrar sus locales después de 70 años de actividad como compañía familiar nacida en la Comunitat Valenciana.

La historia comercial que llega a su triste fin es la de Perfumerías Prieto, situada en el corazón de la capital de la Plana, en el número 7 de la calle Mayor. Los carteles colocados en las fachadas de algunos de sus establecimientos de Valencia así lo dicen, anunciando la clausura definitiva del establecimiento. Detallan además que habrá un período de liquidación que comenzó este mismo viernes y que se prolongará hasta el 31 de marzo, fecha en la que previsiblemente bajarán la persiana para siempre.

Un hombre pasa por delante de Perfumerías Prieto en Castelló. / Toni Losas

Esta cadena de perfumerías también tiene otro local en Benicarló, así que en total serán dos las tiendas de la provincia de Castellón que dirán adiós a sus clientes, que durante casi un cuarto de siglo han acudido a los 22 locales que fueron abriendo durante este tiempo. Además de en Valencia y Castellón, también poseen establecimientos en Tarragona y Murcia.

Por mensaje SMS

Según ha adelantado este sábado Levante-EMV, del mismo grupo editorial que Mediterráneo, la empresa ha notificado su cierre a clientes de algunas tiendas por mensajes de SMS, con un mensaje dedicado a su clientela.

Agradecidos a nuestros clientes, Perfumería Prieto cierra sus tiendas liquidando existencias del 6/2 hasta el 31/3”, dice uno de los mensajes que han recibido los clientes de una tienda situada en una localidad de la vecina provincia de Valencia. La clientela de uno de los establecimientos de València capital recibió hace semanas un mensaje similar.

Perfumerías Prieto nació como Perfumería Francisco Prieto. Es una empresa familiar valenciana con más de medio siglo de experiencia en el sector de la perfumería y la cosmética, y cuenta con una red de tiendas físicas en toda España.

