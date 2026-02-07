La Diputación lanza una ofensiva para anticiparse a los incendios forestales en 37 municipios

La Diputación de Castellón ha solicitado una subvención al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) para implantar el Proyecto Detecta en municipios de menos de 3.000 habitantes de la provincia, en el marco de los programas de financiación de Proyectos Innovadores para la Transformación Territorial y la Lucha contra la Despoblación.

La prevención y gestión del riesgo de incendios constituye uno de los principales retos medioambientales y sociales de los próximos años y actuar de forma anticipada frente a este riesgo resulta clave para proteger el patrimonio natural, dinamizar la economía rural y favorecer la fijación de población en el medio rural. El presupuesto total del proyecto asciende a 300.000 euros y se desarrollaría en 37 municipios de la provincia menos de 3.000 habitantes.

El objetivo: una provincia más segura

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado la importancia de esta iniciativa para la detección, prevención y gestión del riesgo de incendios forestales, insistiendo en que se trata de “un proyecto ambicioso en la protección de nuestro territorio y contribuirá a hacer de Castellón una provincia más segura”.

El objetivo, tal y como ha explicado la máxima representante de la institución provincial, es anticiparse al riesgo de incendios en un territorio que comparte los riesgos estructurales característicos de la cuenca mediterránea, agravados por :

Su elevada superficie forestal. La orografía accidentada. La dispersión de núcleos habitados en zonas rurales. La coexistencia de usos agroforestales con baja densidad de gestión activa.

Una combinación de factores que demanda, sin duda, soluciones adaptativas, sostenibles y digitalizadas para la vigilancia y la respuesta temprana ante emergencias por fuego, y Detecta ofrece una respuesta eficaz a esta realidad territorial.

Incendio forestal. / EFE / Angel Medina

Métodos innovadores

Además, tal y como ha explicado el diputado de Ingeniería Interna, José María Andrés, el proyecto busca “fortalecer las capacidades de prevención y respuesta ante incendios forestales en la provincia, a través de la incorporación de herramientas innovadoras para la vigilancia ambiental, la detección temprana de focos de ignición y la mejora de la gestión del territorio forestal”.

La iniciativa pretende dar respuesta a los desafíos que plantea el contexto de emergencia climática, presión sobre los recursos naturales y creciente exposición de la población a eventos extremos, “dotando al territorio de un sistema eficiente, automatizado y escalable que permita actuar antes de que los incendios alcancen niveles críticos”, ha señalado José María Andrés.

“Somos conscientes del impacto de los incendios forestales en nuestra tierra, la segunda provincia más montañosa de España, y por ello trabajamos cada día para proteger nuestro monte y garantizar que nuestros pueblos sean más seguros frente a emergencias”, ha incidido el diputado provincial.

Instalación de burbujas de vigilancia

Masa forestal calcinada tras un incendio, en una imagen de archivo. / Mediterráneo

El proyecto define las necesidades de equipos y la ubicación de los mismos para garantizar la cobertura forestal en la provincia. Su implementación se realizará en seis fases, comenzando por la instalación de burbujas de vigilancia en municipios de menos de 3.000 habitantes, que corresponde a la Fase 1 del proyecto.

En este sentido, la Diputación de Castellón ha solicitado al ministerio una subvención de 270.000 euros, dentro de la convocatoria destinada a proyectos innovadores para la transformación y la lucha contra la despoblación, que permitiría financiar la Fase 1.

Al respecto, la dirigente provincial ha remarcado que la concesión de esta subvención resultaría “fundamental” para poner en marcha este proyecto que “no solo reforzaría la seguridad del territorio, sino también la protección de los espacios forestales de la provincia”.

Brigadas rurales de actuación forestal

Con esta propuesta, la Diputación Provincial de Castellón refuerza su compromiso con la lucha contra los incendios forestales, un objetivo prioritario dentro de su hoja de ruta marcada para la protección medioambiental. En esta línea, la institución provincial viene impulsando diversas actuaciones, como las Brigadas Rurales de Actuación Forestal, claves en la prevención de incendios en la provincia.

Las cuatro unidades de las BRAF impulsadas en 2024 desde la institución provincial y localizadas en Caudiel, Zucaina, Vall d’Alba y Xertdan cobertura a todo el territorio en cuanto a la realización de trabajos de silvicultura preventiva y como apoyo al dispositivo de bomberos en la consolidación y repaso de perímetro en los incendios forestales.