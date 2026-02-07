Maira Barrieras y Salomé Esteller, de la Asociación contra el Cáncer de Castellón: "El plan de la Generalitat es un avance, pero queremos que se cumpla"

La carrera solidaria cumple diez años. ¿Qué supone para la Asociación Española contra el Cáncer de Castellón?

Maira Barrieras: Es algo muy importante, porque todo el dinero recaudado va completamente a investigación, que es uno de los pilares fundamentales de la asociación. El año pasado, a nivel nacional, se gastaron 197 millones de euros. Y aquí en Castellón nos gastamos 320.000 euros en becas y ayudas para la investigación.

¿Qué servicios aporta la entidad a los pacientes y familiares?

Salomé Esteller: Tenemos atención psicológica desde el minuto uno, atención social y fisiooncológica. Además, tenemos trabajadoras sociales para poder ayudar al paciente en todo lo que necesita, como pelucas, camas articuladas, logopedia, nutrición y un gran etcétera. Tenemos prácticamente todo lo que nos dicen desde los servicios centrales, que es la atención integral al paciente.

¿Cuánta gente acudió a la asociación para hacer uso de estos servicios en 2025?

S. E.: En el pasado año vinieron más de 1.700 pacientes y familiares. Queremos llegar a más, pero estamos muy satisfechos. Afortunadamente, no todo el mundo recibe atención, porque a veces son cirugías cogidas a tiempo y tampoco necesitan otro tipo de tratamientos. Pero nuestra idea es que nadie se quede sin atención, y ofrecer siempre estos servicios gratuitos.

La Generalitat ha anunciado un plan de mejora de la atención oncológica. ¿Qué opinión les merece?

M. B.: La Asociación Española Contra el Cáncer tiene un plan estratégico, que se centra en la humanización del tratamiento integral al paciente. Nuestro presidente nacional, Ramón Reyes, ha estado en contacto directo con la ministra de Sanidad para eso. El Hospital Provincial de Castellón hace tiempo que tiene la comisión de humanización. Y la Conselleria ha sacado una estrategia 2026-2030 precisamente para eso. Por lo tanto, es una buena noticia, y queremos que se cumpla. Anuncian que se van a poner psicooncólogos y queremos que lleguen cuanto antes mejor. Otro elemento del plan era que en 6 o 7 días van a tener un diagnóstico, lo que es un avance, pero queremos que no sea un titular de prensa, queremos que sea una realidad.

Se ha hablado mucho de los casos de cribado de cáncer en Andalucía. ¿Hay motivos para la preocupación en Castellón?

S. E.: Se han dado casos de retraso en los diagnósticos, pero no contamos con ninguna situación que podamos calificar de desastre. Sí que hay demoras, porque hay muchísima gente y faltan profesionales. Como decía Maira, nosotros lo que queremos es que realmente se cumplan los plazos.

¿A partir de qué edad tienen que empezar las revisiones y preocuparse de que el cáncer se debe prevenir?

M. B. Antes de comenzar las revisiones, en la Asociación Española contra el Cáncer hay charlas para colegios, institutos y asociaciones. En ellas se habla de nutrición, o de la importancia de dejar de fumar. Incluso hay sesiones sobre ciencia, en las que se enseña a los niños que gracias a la ciencia y la investigación se está intentando conseguir que en el año 2030 ya tengamos un 70% de supervivencia, que es uno de nuestros retos. También es importante cada verano la prevención del cáncer de piel. En cuanto a los cribados, la mayoría son para personas más mayores, pero en jóvenes se hacen pruebas de papiloma humano. Lo más importante es transmitir el mensaje de que a cualquiera que les llegue una notificación de revisiones, que vaya. Y mientras, que coman sano, hagan ejercicio y no fumen. Es un buen camino para acabar con la enfermedad.

«La investigación ha avanzado mucho y ha mejorado la tasa de supervivencia incluso en los casos más agresivos»

Recientemente, el investigador Mariano Barbacid ha mostrado avances en un tipo de cáncer preocupante, como el de páncreas.

S. E.: Es una muestra de que se va investigando y que a lo mejor hay que cambiar la imagen predeterminada que podamos tener en el pasado. Ahora se ha avanzado mucho y se ha mejorado mucho la supervivencia, incluso en las modalidades de cáncer más agresivas. La ciencia hace que estos cánceres puedan tener una larga supervivencia, que era imposible. Los tratamientos han cambiado mucho. Se ha conseguido que estos tratamientos se lleven mucho mejor, que tengan muchos menos efectos secundarios y al final, como decíamos en el hospital, se pueda cronificar una enfermedad que antes era mortal y ahora estamos cronificando vivir con nuestras revisiones y como cualquier una enfermedad, pueda ser renal o de cualquier otro tipo, y eso es a lo que tenemos que llegar.

Las dirigentes de la asociación, en los preparativos de la carrera. / Manolo Nebot Rochera

¿Qué mensaje se le puede transmitir a un paciente o a un familiar, ante el mazazo de un diagnóstico de cáncer?

M. B.: Enlazando esto con la investigación, es un logro que hace que la supervivencia cada día sea mayor. Lo más importante que tiene que saber un paciente es que antes hablabas de la palabra cáncer y era mortal. Creo que la esperanza que se le tiene que dar al paciente es esa, que ahora el cáncer no es la misma palabra que hace unos años. También está el acompañamiento. La Asociación Española Contra el Cáncer, desde que se recibe el diagnóstico hasta que finaliza el tratamiento, está con ellos. Incluso en el duelo para los familiares también estamos. Y también tenemos que decir que los servicios de psicooncólogos son también para los familiares.

A veces lo asimila peor un familiar que un paciente.

S. E.: No vamos a negar que cuando a uno le diagnostican un cáncer hay un boom familiar y todo el entorno cambia. Eso es lo que estamos intentando ayudar desde la asociación. Ponemos el guiño también con la supervivencia del cáncer infantil, que conmemora su día el 15 de febrero. Estamos trabajando también en proyectos de investigación para el cáncer infantil y estamos muy contentos de poder decir que vemos ese avance en la supervivencia. Aunque algunos de los casos de cáncer infantil no se tratan en Castellón, porque por suerte no hay tantos casos en la provincia, acompañamos también esos niños en Valencia o donde los traten. Nos preocupamos de lo que necesiten para que esos papás puedan centrarse en su hijo, que es lo que tienen que hacer.