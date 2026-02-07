Martínez Mus reprocha al Gobierno “el abandono” de les Columbretes y destaca la apuesta de la Generalitat por las islas

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha reprochado al Gobierno el recorte en la vigilancia de la reserva marina de las islas Columbretes llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una decisión adoptada de forma unilateral, sin comunicación formal ni justificación previa, que pone en riesgo la conservación de uno de los espacios naturales más singulares y valiosos de la Comunitat Valenciana.

Las islas Columbretes, de origen volcánico y elevada biodiversidad, están declaradas parque natural por la Generalitat y Reserva Marina de Interés Pesquero por el Estado. Además, cuentan con múltiples figuras de protección ambiental, como la Red Natura 2000, ZEPA, LIC, ZEC y ZEPIM, que evidencian su extraordinario valor ecológico.

La gestión de este enclave se articula desde 1997 mediante convenios de colaboración entre la Generalitat, competente en la parte terrestre al ser la gestora del parque natural, y el Gobierno de España, responsable del ámbito marino. El convenio actualmente vigente, firmado en 2019 y prorrogado en 2022, había permitido hasta ahora una vigilancia continuada y eficaz de las islas.

Hasta la fecha, tanto el parque natural de la Generalitat como la reserva marina contaba con dos equipos de cuatro guardas que se alternaban cada quince días, garantizando presencia permanente las 24 horas del día durante todo el año. Pero desde verano se ha recortado a la mitad la plantilla y el personal del Gobierno solo está presente en uno de los dos turnos.

“La reducción de este dispositivo rompe un sistema que funcionaba correctamente y deja a las Columbretes expuesta a riesgos como la pesca ilegal, especialmente dada su ubicación a más de 50 kilómetros de la costa”, ha remarcado el vicepresidente. Desde la Generalitat se considera que la vigilancia presencial es insustituible y no puede ser reemplazada por sistemas tecnológicos, ya que los guardas realizan tareas esenciales como el control de la vegetación, la toma de muestras, la colaboración con proyectos científicos y las labores de auxilio marítimo.

Martínez Mus ha aprovechado para subrayar la apuesta de la Generalitat y ha destacado el trabajo que desarrolla de forma continuada para la conservación de Columbretes, que en los últimos mese san movilizado una inversión de 500.000 euros. En los últimos ejercicios, el Consell ha impulsado inversiones para el mantenimiento de infraestructuras, la mejora de los servicios básicos y el refuerzo de la gestión ambiental del parque natural en virtud de sus competencias, que son las terrestres.

En este sentido, el titular de Medio Ambiente advierte que la reducción de la vigilancia marina “puede tener efectos negativos sobre el medio terrestre, al tratarse de ecosistemas estrechamente interconectados”, y ha recordado que la comunidad científica ha alertado del riesgo que estos recortes suponen para la conservación y para diversos proyectos de investigación.