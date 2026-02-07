¿Cuándo se acabará el corredor mediterráneo en Castellón? La actualización de plazos apunta a nuevos retrasos

Las obras del corredor mediterráneo son un quebradero de cabeza para los usuarios del tren en Castellón. Existen trabajos en la mitad sur desde hace casi 12 años, con la instalación del tercer hilo entre la capital de la Plana y València. Por el norte, la adecuación de las vías al ancho internacional ya ha cumplido los tres años. Y desde hace un año está cortada la línea Sagunto-Teruel, que pasa por el Alto Palancia.

En los últimos años se han dado avances significativos en este proyecto, hasta el punto de estar todas las obras en ejecución en la provincia y a punto de terminar. Algo reconocido por la plataforma reivindicativa Quiero Corredor. Pero al mismo tiempo, una de las constantes de estos trabajos son los retrasos continuos sobre lo previsto.

Avances con demoras acumuladas

Desde hace meses, este periódico ha preguntado en reiteradas ocasiones al ente gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif, sobre los plazos de finalización de las actuaciones, especialmente en el tercer hilo. No ha obtenido respuesta. Ahora, el comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, ha dado algunos detalles en los que se constata que los trabajos están avanzados, pero a la vez apunta a posibles nuevas demoras.

En una entrevista en À Punt, Boira dijo sobre el tercer hilo que es "posible que esté listo en 2026". En realidad, las anteriores previsiones apuntaban a que las obras ya tenían que estar acabadas a finales de 2025. Un año antes, en 2024, se afirmó que la ejecución estaba terminada "al 90%". Más optimista fue la anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez. A principios de 2022, en un acto organizado por este periódico, afirmó que sería a finales de ese año cuando quedaría completada. En ese mismo evento, aseguró que una vez completado este paso se mejoraría la fluidez de los trenes de Cercanías.

Fechas para el norte de Castellón

En cuanto a la parte norte de Castellón, Josep Vicent Boira mantiene la fecha de 2027 para la entrada en funcionamiento de las vías en ancho internacional, junto a todas las adaptaciones de seguridad derivadas de ello. El año que viene, "como ha dicho el ministro, y no tengo ninguna duda de que si lo ha dicho, así será, podremos tener un cambio sustancial en la movilidad de personas y mercancías", comentó, pero preguntado por la puesta en marcha del servicio, mencionó que "si no es en 2027, será a principios de 2028, porque las obras van muy avanzadas". Inicialmente, estaba contemplado que la obra acabara en 2026.

Por el momento, el documento de Adif sobre las necesidades de la red ferroviaria mantiene que la parte más complicada de estos trabajos se hará entre noviembre de 2026 y abril de 2027. Durante esos cinco meses no habrá paso de trenes, y los servicios de Castelló a Vandellòs se van a sustituir temporalmente por autobuses. Se está a la espera de que en los próximos meses se presente este operativo, que ya tiene precedentes en tramos del corredor en Cataluña. Mientras tanto, ya hay fines de semana en los que se corta la circulación para hacer avanzar el estado de ejecución.

AVE regional y balance del comisionado

En cambio, el comisionado para el Corredor mantiene la fecha de 2027 para el AVE regional, que debe conectar las tres capitales de provincia. Apunta a que las obras en la parte de Alicante "van bastante bien y podrían incluso avanzarse", aunque luego deberá pasar el trámite de los estudios de seguridad.

Retrasos aparte, Josep Vicent Boira, que próximamente dejará su cargo para volver a la actividad académica, mencionó que durante su etapa en el comisionado se ha logrado planificar la totalidad del recorrido del Corredor. Como muestra de este avance, expuso el tramo del norte de Castellón. "En 2018, la adopción del ancho internacional estaba todavía en discusión", mientras que ahora las obras están en marcha. "Hemos cambiado la brújula por el cronómetro", afirmó, por lo que la entrada en funcionamiento es solo cuestión de tiempo, y de que se cumplan los plazos programados de los trabajos.