Agentes especiales: estos son los ‘ojos’ del Puerto en Castellón

Castelló ha celebrado esta semana, por primera vez, el Día de la Policía Portuaria, en un acto institucional en el que el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, ha entregado diversas distinciones, recordando el origen de este cuerpo se seguridad, creado en 1908, con la primera plaza de guardamuelles. Los orígenes históricos en España, eso sí, se remontan al siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos III. El jefe de la División Seguridad Integral, Luis Oria, que capitanea al actual equipo de profesionales, cuenta a Mediterráneo cuáles son hoy sus funciones, su día a día, anécdotas y cómo se coordinan con el resto de agentes del hinterland.

El jefe de división de Seguridad Integral de la Policía Portuaria (izda.), Luis Oria, junto a otro agente, en PortCastelló. / Mediterráneo

El pionero

Documento de la Junta de Obras del Puerto, en 1908. / Mediterráneo

El primer polícia portuario de Castellón fue Ramón Camañes, el 2 de febrero de 1908, con las funciones de celador-guardamuelles vigilante. «Tenía como atribuciones la de ir armado y fue el gobernador civil del momento quien lo gestionó con la entonces denominada Junta de Obras del Puerto de Castellón para que hiciera labores de vigilancia y comprobación, puesto que entonces su principal misión era cuidar y comprobar que todas las infraestructuras de vía del ferrocarril -que venía de la cantera de la Magdalena y de la piedra se usaba en la construcción del Puerto- no se viera alterada ni nada».

Vehículo de la policía portuaria hace décadas. / Mediterráneo

Collage de fotos de PortCastelló sobre la figura de la Policía Portuaria y su evolución. / Mediterráneo

Con los años, la plantilla cambia su denominación a la de policía portuaria hacia el año 1992 y 2000-2001. Conforme el Puerto crece con sucesivas ampliaciones, la cifra de agentes ha aumentado hasta la actualidad. La plantilla ronda los 65: son 49 policías portuarios por oposición y unos 15 más interinos -para cubrir bajas, excedencias o vacaciones-. Hay cuatro mujeres: una jefa de servicio y tres policías y dos interinas.

Mujeres

La historia de la presencia femenina. se inicia con Mariló Salvador, cuando en junio del 2005 se convierte en la primera mujer policía en el Puerto de Castelló. Luego pasó a perfil administrativo y continúa trabajando en el recinto. Antes que ella hubo otra en el puerto de Vinaròs, cuando todavía dependía del Puerto de Castelló y luego pasó a depender de Generalitat.

¿Con qué equipamiento y tecnología trabajan? «Pues de todo tipo: vehículos patrulla geolocalizados y con DESA, (desfibriladores automáticos), salvavidas, máscaras de intervención antigases y antihumos, equipos de extinción, bueno. Todo lo imaginable», cita. Aparte, se apoyan en medios de comunicación eficientes y fiables como son las emisoras y se integran en la red COM desde la Generalitat Valenciana. Emplean técnicas de investigación, técnicas operativas de intervención, y de gestión e investigación de accidentes de tráfico. «Se está iniciando también el grupo de drones, tanto para seguridad, protección, emergencias, como también para inspecciones de operativas portuarias, control medioambiental y control de concesiones administrativas», avanza.

Toni Losas

24 horas

¿Cómo es un día de trabajo?. Los grupos operativos se organizan en turnos de nueve policías, liderados por un jefe de servicio, dos jefes de equipo y seis agentes. Se cubren 12 horas: dos días de 7.00 de la mañana a 19.00 h. de la tarde, con tres días de descanso. Y dos días de 19.00 a 7.00 h., tres días de descanso y así completando el ciclo.

La segunda vertiente -según relata Oria- es «un grupo de apoyo, de control de la zona lúdica y administrativa, a cargo de una jefa de servicio, un jefe de equipo y un policía. Realizan labores como oficina de coordinación, supervisión y preparación de eventos, reserva de espacios, verificación de superficies concesionadas, apoyo a los grupos operativos y generación de autorizaciones de eventos y accesos a la zona portuaria.

Las cámaras del centro de control, la patrulla por los muelles, zonas de servicio, etc. forma parte de las rutinas. Control de las operativas de carga y descarga de materiales acorde a seguridad, documentación y planning horario comunicado. El acceso de mercancía al puerto: documentación, etc. (la salida ya la llevan en Aduanas).

Los muelles y tráficos: seguridad ante todo

Las tareas punta. se dan cuando un buque entra o sale del puerto. «La policía portuaria verifica en el momento que echan los cabos al muelle que no existe ningún riesgo ni para el buque ni para la infraestructura portuaria, es decir, golpes, accidentes,...y se controla sobre todo la documentación», repasa. «¿Si hay una temporada de más cargas y descargas? Pues a lo largo del año es bastante uniforme. Sí que se nota después de las ferias cerámicas un incremento de entrada y salida de contenedores con material y vinculado a ello la entrada de materias primas. Luego, todos los tráficos vinculados a refinería son bastante estables», explican los profesionales.

Multifrentes: los primeros en llegar

Son los primeros en llegar. «La policía portuaria es el primer cuerpo de seguridad o emergencias que está en el puerto; son los primeros en llegar y los últimos en irse en cualquier incidente, emergencia o vulneración de la seguridad. En el perímetro existen gran cantidad de industrias, personas que trabajan dentro, maquinaria pesada, grandes grúas y desgraciadamente siempre hay algún accidente laboral», indican. Su cobertura también abarca la zona lúdica, en el Moll de Costa y plaza del Mar, con el área de restauración y ocio: «En primavera y verano hay un gran número de intervenciones de asistencia sanitaria, por alguna pequeña indisposición, algún infarto, etc. La policía portuaria está integrada como una agencia más en el 112 y acuden rápidamente», indica Oria. Se coordinan con otros cuerpos según protocolos y procedimientos. «Con guardia civil existen medios de comunicación e intercambio de información, con Salvamento Marítimo en la torre de control se comparte espacio e información; y con Policía local y Nacional. Un ejemplo de coordinación de envergadura es Escala Castelló, tras Semana Santa, una feria marinera por excelencia», reseña.

Infracciones: el tráfico

El tráfico suele ser el principal. motivo de infracción detectado, así como irregularidades medioambientales y por entrada o por ocupaciones en zona portuaria sin autorización», asevera Oria. En ocasiones hay despistados o autocaravanas que dirigidos por el navegador se meten en el puerto. Atendemos incendios, accidentes de tráfico, control de alcoholemia».

Pero aspectos de aduana o hallazgos en barcos o contenedores de exportación no les competen. «Esa revisión va vía Agencia Tributaria y Servicio de Resguardo Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil. Nosotros lo que sí verificamos es la identidad de vehículos y personas que ingresan en zona portuaria. Como el permiso de transporte de mercancías peligrosas y la verificación de destino», añade.

Funciones

El real decreto legislativo 2/2011. de la ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, en su artículo 296 aborda las competencias de la Policía Portuaria como «un cuerpo de policía especial cuya misión es hacer cumplir y vigilar: ordenanzas, normativas propias de la autoridad portuaria y de legislación básica del Estado en diferentes ámbitos», cuenta Oria, quien añade: «Su misión es colaborar con las administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación, con Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Policía Autonómica o Servicio de Vigilancia Aduanera».

Y en lo administrativo, llevan el control e inspección de las operaciones portuarias, el cumplimiento de las cláusulas de concesiones y autorizaciones, control de obra, mercancías y contenedores, en sus competencias. También el control de tráfico y seguridad vial (y ferroviaria); control de operaciones portuarias y terrestres, transporte especial y de mercancías peligrosas en zona portuaria.

Asimismo, se encargan del control de accesos, los planes de seguridad, la lucha contra la delincuencia, la inspección en aguas interiores y fondo de buques, señalización marítima y vigilancia ambiental, entre otras funciones.