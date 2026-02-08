‘Boom’ del máster del profesorado: la demanda triplica ya la oferta en Castellón

Furor en Castellón por ser profesor. El máster de Profesor/a de Educación SecundariaObligatoria, Bachillerato, FP e Idiomas de la Universitat Jaume I (UJI), habilitante y por ello necesario para presentarse a las oposiciones docentes o a una plaza, está desbordado.

La demanda actual en Castellón triplica las plazas ofertadas y por cada puesto sobre el papel hay más de tres graduados universitarios que se quedan en lista de espera. Las cifras hablan por sí solas y este curso 2025/26, han sido 626 las solicitudes para las 180 plazas. No obstante, teniendo en cuenta el histórico, «cada año estamos rondando las 700 preinscripciones», aunque hay que decir en el curso 2020/2021 se llegó al récord de 838, según Sergio Selma, coordinador del máster en Riu Sec.

La coyuntura es autonómica e incluso estatal, y se repite en las cuatro universidades valencianas que imparten este posgrado (todas menos la Politècnica de València). Y repuntó «tras la pandemia», según Selma. La búsqueda de un trabajo de por vida, con un sueldo decente y un buen horario ha hecho que la docencia se convierta en un salvavidas. El coordinador explica el tirón de estos estudios «porque muchos buscan un cambio de vida y la docencia, y convertirse en funcionarios, supone una buena salida, y digna, del sector privado».

Alumnado de ESO en clase. / Nacho Gallego

«O ahora o nunca»

Es el caso de la benicense Mar Gómez, informática en una empresa cerámica en l’Alcora. «Tengo 34 años, una hija, y una ingeniería, que me permitiría ser profesora en un instituto, con los mismos problemas que ahora, con buen sueldo y mejor horario y dar un giro de 180 grados a mi vida, creo que a mejor. Es ahora o nunca, con oposiciones cada dos años», dice. Valdo Martín es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFE) y se prepara para las oposiciones de Secundaria del próximo mes de septiembre.

«Sin el máster no te puedes presentar. Y ante el anuncio de las oposiciones un año sí y el otro no, decidí hacerlo ya para entrar en la convocatoria de este 2026», señala. «Además, dicen de que quieren ampliarlo a dos años y mejor tenerlo ya», señala la egresada. No es un solo rumor. La Conferencia de Decanos de Educación ha propuesto al Ministerio de Universidades que el máster se alargue a un año y medio o, incluso, a dos, pasando de 60 a 90 o 120 créditos, además de duplicar las prácticas.

La UJI oferta 12 especialidades

La UJI reparte las 180 plazas en las 12 especialidades que oferta -de las más de 20 disponibles-.

50 para Ciencias Experimentales y Tecnología (15 para Física y Química, 15 para Tecnología e Informática y 20 para Ciencias Naturales),

20 para FP (para la rama de Administración),

20 para Geografía e Historia;

50 para Lenguas (20 para Inglés y Español y 10 para Català),

10 para Matemáticas,

10 para Música,

10 para Artes Plásticas

y 10 para Educación Física.

«La más buscada es Inglés», explica el coordinador, pero la demanda desorbitada se cumple «en todas», incide.

Un profesor, en un instituto. / ANNA MAS TALENS

Y avanza que «la previsión, ante la alta demanda reiterada, y tras la consolidación de las listas de espera, es ampliar algunas de las disciplinas". «El Vicerrectorado de Estudios lo está analizando», dice. «Es el único máster de la UJI con estas listas de espera», señala Selma.

Y con alumnado de Castellón y de fuera. Según los últimos datos de la UJI, el 80% es provincial, y el resto se reparte entre la Comunitat (15%) y España (5%), del País Vasco a Madrid.

De 727 € en la pública a 7.400 en la privada

Además, las listas de espera tienen también un trasfondo económico. Estudiar el máster en la UJI tiene un precio público de 727 euros (12,79 € por crédito), una cifra que se aleja, y mucho, de los 2.000 € de la UNED, 2.300 euros de la Universitat Oberta de Catalunya, hasta 5.040 de la Alfonso X El Sabio o 6.800 de la Isabel I. En el CEU-Cardenal Herrera, la universidad privada de Castelló, cuesta 4.830 euros, y en la Universidad Internacional Valenciana (VIU), 7.400 euros.

Acceso más difícil

Precisamente, coincidiendo con el auge del máster del profesorado, la Conselleria de Educación quiere poner nuevas condiciones a los interinos para entrar o permanecer en la bolsa que les permite trabajar como docentes de instituto, en escuelas de adultos o de idiomas sin tener plaza fija. La Administración autonómica trabaja en una orden, que limita la negociación con los sindicatos, y que entre otras cosas, permitirá excluir de estas bolsas al profesorado que esté dos años desactivado, o lo que es lo mismo, sin pedir destino en ningún centro. La medida podrá afectar a más de 4.000 docentes en la provincia de Alicante, que trabajan como interinos en Secundaria.

Preparación de oposiciones. / JOSE LORES

Educación quiere endurecer los requisitos a los interinos para entrar y permanecer en la bolsa

Según el departamento autonómico, no tiene ningún sentido que el profesor continúe en la bolsa durante dos o más años si no está participando de las adjudicaciones y que salga no le impide volver a inscribirse nuevamente, pero en una posición más retrasada. También quiere impulsar un sistema de acceso dinámico a bolsas, de modo que quienes posean las titulaciones correspondientes solo tendrán que inscribirse a través de un trámite electrónico. Asimismo, Educación aboga por eliminar la adjudicación de difícil cobertura, que ha llegado a permitir a informáticos dar clase incluso sin el máster del profesorado, por considerarla como una anomalía en una administración que avanza hacia la simplificación.

Otra de las novedades que planea la conselleria es exigir a los docentes que quieran acceder a la bolsa por oposición aprobar como mínimo la primera prueba, aun teniendo una titulación vinculada directamente a la especialidad, una cuestión que hasta ahora no era obligatoria, ya que muchos profesores están en la bolsa aun sin aprobar ningún examen.