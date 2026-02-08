Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los cuatro años de reforma laboral en Castellón cambian el equilibrio entre empleos estables y precarios

La normativa actual reduce la rotación continua, que era habitual en sectores como la hostelería

Actividades como la hostelería o el comercio acumulan más temporales o fijos discontinuos.

Actividades como la hostelería o el comercio acumulan más temporales o fijos discontinuos. / Toni Losas

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

En ocasiones, tener un trabajo no significa necesariamente que una persona pueda ganarse bien la vida. Bien lo saben aquellos asalariados con ingresos insuficientes para acceder a la vivienda en propiedad, así como quienes tienen contratos precarios y están afectados por la temporalidad.

Pese a ello, el histórico acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos del año 2022 dio un impulso claro a la mejora de la estabilidad laboral. Gracias a ello, los afiliados a la Seguridad Social con contratos indefinidos en Castellón se han elevado un 72,46% en la última década, hasta el cierre de 2025. Un dato que es menos abultado si se tiene en cuenta que el número total de inscritos en la Seguridad Social en este tiempo ha crecido un 41,65%. Y por eso es más reseñable que los contratos temporales hayan caído un 45,68%.

Efectos de la reforma laboral

Los líderes sindicales en la provincia coinciden en que este fenómeno es producto de la reforma laboral. Vicente Chiva, de UGT, explica que el actual marco normativo "ha reducido la precariedad, algo que se ha dado en Castellón y en toda España, pero que en nuestra provincia se ha notado en actividades como la hostelería".

Pese a estas cifras, Chiva considera que todavía "hay aspectos por mejorar", ya que dentro de la contratación indefinida están los empleados fijos discontinuos y quienes no completan una jornada entera. Precisamente, los fijos discontinuos han pasado de 10.000 a 17.650. En el sentido contrario, los temporales a tiempo completo han evolucionado de 24.392 a 14.486, mientras que los temporales a tiempo parcial cayeron un 55%, y ahora se sitúan en 6.077.

Más estabilidad, pero con matices

En CCOO, Albert Fernández se fija en el detalle de que el escenario vigente desde hace cuatro años "aporta una nueva realidad, porque en determinados meses era habitual que los contratos temporales fueran el 80% del total, por un 20% de indefinidos". Desde que se aplicaron los cambios, "muchos trabajadores no sufren tanto la rotación continua de contratos, lo que les da más estabilidad".

Eso sí, Fernández apunta que el panorama sería mejor "si algunos empleos no tuvieran unos periodos tan estacionales", como ocurre en el turismo.

Estabilidad y estructura productiva

Fernández menciona que, en los fijos discontinuos, "la estabilidad comienza a partir de los nueve meses trabajados al año, porque pueden recibir prestaciones por desempleo". Un fenómeno que, añade, se ha incrementado en las últimas temporadas.

Una característica del mercado laboral de Castellón tiene que ver con el porcentaje de contratos indefinidos, que se sitúa por encima de la media nacional. En enero se rozó el 50%, con un 49,65%, muy por delante del 41,62% estatal. Una distribución que tiene que ver con el peso de la industria, donde no hay estacionalidad, y con el buen momento de la construcción, que también puede contribuir a esta tendencia.

Al cierre de 2025, el número total de contratos firmados en la provincia fue de 160.771, de los que el 51,52% fueron indefinidos.

