'Una finestra al passat', la nueva campaña de excavaciones arqueológicas de la Diputación de Castellón

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, junto al diputado responsable del área de Cultura y Arqueología, Alejandro Clausell, ha presentado un ambicioso Plan Anual de Actividades y Actuaciones Arqueológicas para el año 2026, asegurando que se trata de “un pilar fundamental para el desarrollo de la actividad arqueológica”.

El documento, que lleva por lema Una finestra al passat, se divide en tres ejes principales: la investigación, la difusión y la asistencia técnica. Con ello, el Servicio de Arqueología de la institución provincial llevará a cabo actuaciones y colaboraciones en 21 municipios de la provincia.

A través del amplio programa de actividades “la Diputación de Castellón reafirma su apuesta por la investigación arqueológica y el interés en promover y recuperar el rico patrimonio arqueológico de nuestra tierra”, ha resaltado la dirigente provincial.

Historia y conservación de patrimonio

En este sentido, la máxima representante de la institución provincial ha destacado la importancia de “seguir apostando y trabajando por poner en valor el legado de nuestros antepasados”, insistiendo en que “a través de estas actuaciones, que se van a llevar a cabo de norte a sur de la provincia, no solo salvaguardamos el patrimonio cultural de nuestros municipios, sino que damos a conocer al mundo nuestra rica historia”.

Así pues, entre las actuaciones de investigación se cuentan diversas excavaciones de campo iniciadas en años anteriores, como son diversas cuevas prehistóricas, yacimientos y poblados al aire libre. Por otro lado, en los casos de proyectos de campo ya finalizados, se continuará con los trabajos para su correspondiente estudio de laboratorio, así como para la redacción de las memorias científicas.

Destacar que las actuaciones de excavación e investigación arqueológica se concentran en:

Tossal de la Vila (Sierra Engarceran).

Cova del Peña III (Eslida).

Cova de la Crebada (Atzeneta).

Cova del Frare (Coves de Vinromà).

Cabanilles (Zucaina).

Pedrafita (Benlloch).

Torrelló d´Onda (Onda).

Cova dels Diablets (Alcalà de Xivert).

Cova Fonda (Lucena).

Columbretes (Castellón).

Tester de Carapito (l’Alcora).

Puig de la Misericòrdia (Vinaròs).

Forat del Corral Sec (Vistabella).

Divulgación

Además, la divulgación es otro de los aspectos fundamentales en los que incide el Plan Anual. Tal y como ha explicado el diputado de Cultura y Arqueología, “se llevarán a cabo visitas guiadas, charlas, creación de videos divulgativos, así como exposiciones con el objetivo de dar a conocer cada detalle de nuestros yacimientos”.

“Trabajamos para conservar nuestro patrimonio en las mejores condiciones, pero también ayudamos a darlo a conocer con este tipo de iniciativas que ayudan, además, a llenar de actividad y visitantes nuestros pueblos”, ha subrayado Alejandro Clausell.

Se trata de una actividad continuada que el Servicio de Arqueología ha desarrollado a lo largo de su medio siglo de existencia. Además, a esta actividad se suma la publicación de revistas y monografías especializadas y otras de carácter más divulgativo.

Al respecto, la presidenta provincial ha hecho hincapié en la importancia de acercar el patrimonio arqueológico a la ciudadanía y fomentar el conocimiento de nuestra historia. “La divulgación no solo permite valorar nuestro legado, sino que también contribuye a su conservación para las futuras generaciones”, ha indicado Marta Barrachina.

Finalmente, la asistencia técnica es otro de los pilares de la actividad arqueológica del Servicio de Arqueología, “un apartado que es requerido cada vez con mayor frecuencia desde los ayuntamientos y por los propios departamentos de la Diputación”, ha asegurado Alejandro Clausell. A través de ella, se coordinan diversos proyectos que requieren aspectos arqueológicos, sea tanto dentro de la propia institución como en otras entidades locales que lo soliciten.