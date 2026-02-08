Obras en B y picaresca disparan los vertederos ilegales en Castellón

Las basuras traen de cabeza a más de un municipio de Castellón, en especial, de la Plana Baixa. Al vertido ilegal junto a un camino de los trastos viejos de una casa se han generalizado los de empresas. El perfil del infractor responde a pymes y autónomos que operan en B realizando reformas u otro tipo de obras y abandonando los residuos de construcción. Pero también se han detectado de otros sectores como los plásticos o incluso plantaciones clandestinas de marihuana que, cuando se desmantelan, se vierten sin control.

La preocupación de los ayuntamientos, con los que está colaborando activamente el Seprona, según indican, ha llegado al Consejo de Administración de Reciplasa (lo conforman Almassora, Benicàsssim, Burriana, l’Alcora, Onda, Betxí y Vila-real), que gestiona los residuos de 46 localidades, y allí llegan tanto del ecoparque como los retirados de vertidos incontrolados para su tratamiento. «Nos han comunicado varias localidades que este problema va a más, de modo que en Reciplasa hemos decidido preparar una base de iniciativas dirigidas a concienciar sobre esta realidad y a articular algún tipo de actuación dirigida a reducir estos vertidos ilegales», añade.

Así, indican que el departamento técnico está trabajando en esas bases y podría tener un avance a presentar en la reunión de esta semana, para aprobarlo en el Consejo de marzo e iniciar esas intervenciones este año.

¿Quién, cómo y cuándo?

Agentes del Seprona. / Mediterráneo

Según el relato de las autoridades locales, el origen está en ocasiones en la reforma de un baño o una cocina; o en otras, una vivienda entera con vaciado de muebles viejos incluido. Es una obra de la economía sumergida -no han pedido permiso al ayuntamiento ni contratado la gestión de tratamiento de residuos-. El resultado es que, al finalizar los trabajos, cargan toda la basura en una furgoneta y la descargan en zonas apartadas, en horarios de tarde-noche. Este es uno de los modus operandi detectados en Castellón. Pero también hay empresas medianas y autónomos de otros sectores. Parajes naturales también son objeto de estos delincuentes de la basura. Como en la marjal de Nules-Burriana o en el paraje protegido del Millars, la denuncia que se traslada al Seprona es de un nuevo vertido ilegal, esta vez, de restos de vehículos. Otro caso sonado, en 2023, en el término de Nules, dio con tres investigados por el Seprona por acumulación ilegal de toneladas de residuos, entre ellos amianto, y sigue judicializado -aunque en este caso era una empresa gestora con presuntas irregularidades, no un vertido incontrolado-. En los ecoparques hay un control de máximo de kilos por día, y si se trata de grandes cantidades de una obra en B, es inviable colarlas.

200 casos en un año 16 casos cada mes Además de los ayuntamientos, muchos senderistas son los que localizan las coordenadas de vertederos incontrolados. El último balance de la Guardia Civil disponible con datos provinciales concluye que en Castellón se registraron 200 infracciones a la normativa de residuos y vertidos (150 un año antes), con una clara tendencia al alza y liderando. El Seprona certificó 94 multas y otras unidades, 106. En el 2023, se certificó un delito penal contra el medio ambiente por verter residuos tóxicos.

Betxí: "Es limpiar una zona y se vuelve a llenar"

«Tenemos un verdadero problema en Betxí con los vertidos incontrolados de empresas. Es limpiar una zona y se vuelve a llenar. Muchos infractores son reincidentes y siempre lo hacen tras finalizar su jornada laboral, en caminos poco transitados». Así lo afirma la alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, quien recuerda que «hace unos meses ya activamos una campaña junto al Seprona y la hemos intensificado». Han conseguido pillar in fraganti a muchos y han detectado que un 90% son reincidentes y de fuera, llegan con sus residuos para tirarlos desde Onda o Vila-real; y suelen ser el 99% de albañilería; alguna empresa de rotulación que deposita plásticos y maderas, y bidones de esmaltes cerámicos.

Betxí. / Mediterráneo

Aunque se han depositado en puntos cercanos al río, no ha llegado a darse contaminación, pero el impacto ambiental es claro. «Betxí es un pueblo pequeño y hemos pasado de no tener ninguna denuncia a registrar dos a finales del 2025 -una grave; y otro caso en juicio-; y solo en enero de este 2026 ya llevamos 7 veces que se han tirado vertidos. El volumen es cada vez mayor y diverso, desde neveras a azulejos, incluso uralitas», expresa la primera edil, quien cita que han impuesto multas más leves de 1.500 euros y de hasta 10.000. Pero luego, si no se detecta al infractor, al ayuntamiento le puede costar cada intervención de limpieza y retirada de 3.000 a 4.000 euros. Si se pillan sí que se tienen que hacer cargo los infractores y costearlo ellos.

Vila-real: "Gastamos al año en residuos retirado 400.000 euros"

En el caso de Vila-real, que es uno de los términos donde más activo es este problema, gastan al año cerca de 400.000 euros entre retirada, personal y tratamiento de los residuos retirados. Además, añaden, «la falta de civismo de algunos hace que el Ayuntamiento deba destinar esta cantidad que serviría para cubrir otros servicios en la ciudad como mantener colegios o parques».

Vertedero en Vila-real. / Mediterráneo

Almassora: Sanción económica y clausura del establecimiento del infractor

La Policía Local de Almassora llegó a imponer diversas sanciones de 6.000 euros por lanzar residuos de modo incontrolado en la vía pública sin respetar la ordenanza. Para casos leves, las multas van de 30 a 150 euros, para graves de 151 a 6.000 euros y las muy graves de 6.001 a 12.000 euros. En estos últimos además de la cuantía pecuniaria, se puede aplicar una sanción que supone la clausura temporal del establecimiento o instalación o suspensión de la licencia de tres a seis meses. «Todas las personas y empresas se deben concienciar y no tirar enseres ni voluminosos en plena calle sin control porque, además de ensuciar el municipio, la retirada genera un sobrecoste adicional a las arcas municipales», incidieron desde el ayuntamiento. Con todo, «en la mayoría de casos resulta complicado encontrar al infractor».

Castelló: Lanzan una ofensiva con 80 cámaras

En Castelló, confirman el problema de vertidos incontrolados «como en otros municipios, pero es difícil saber quien lo deposita». En noviembre de 2025 el Ayuntamiento puso en marcha una ofensiva total, instalando 80 cámaras fijas en las zonas más sensibles del término, como la Marjaleria. Recuerdan que las sanciones graves pueden llegar a 100.000 euros (ley 7/2022 de residuos).

Nules: El camí Cabeçol, un foco

Vertido en Nules. / Mediterráneo

En Nules hay localizadas zonas que se convierten en vertederos improvisados, como el camino Cabeçol, «pero suele tratarse más de personas particulares que tiran desperdicios de forma puntual y dispersa».

Burriana: Campañas de concienciación

Para concienciar contra el abandono de escombros y voluminosos en descampados del término, en Burriana se puso en marcha una campaña de concienciación en dos fases. Una, llamada Fa Vergonya!, buscaba crear impacto visual, al llenar la plaza Mayor de Burriana de enseres voluminosos; y la segunda, con el lema Burriana dona exemple, invitaba al civismo. En zonas del término, como Sant Gregori, se denunciaron vertidos en 2023.

Onda: Cumplimiento en la cerámica

El consistorio comparte que «las empresas, especialmente el sector cerámico, cumplen a rajatabla la normativa y muchas tienen su propio sistema de gestión de residuos, por lo que los vertidos suelen cometerse por particulares u obras ilegales».

Benicàssim: Solo casos aislados

Aquí la problemática es «residual», según el ayuntamiento, con casos aislados. El contrato de gestión de residuos urbanos sólidos y limpieza viaria, en vigor desde noviembre de 2024, elevó la frecuencia de recogida de voluminosos y restos de poda, duplicando el servicio para atajar vertidos.

L'Alcora: Sin incidencias por el momento

El Ayuntamiento señala que en su término no han detectado esta problemática.

La Vall d'Uixó: Casuística en caminos rurales

El consistorio indica que «en los polígonos, cada uno tiene su ecoparque; cada empresa su gestor de residuos y existe un servicio de recogida de papel y cartón. En los dos principales (Belcaire y Mesquita) cuentan con cámaras; y los entes gestores avisan si detectan un vertido, pero es anecdótico y puntual. En caminos rurales hubo uno sonado en Carmaday, «y se hizo una barrera de tierra para evitar el acceso».