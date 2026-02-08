"Se tendrían que endurecer muchísimo las sanciones: la situación con los vertidos está descontrolada en Castellón"

En Castellón se ha disparado el problema de los vertidos incontrolados y los gestores ven clave endurecer sanciones y apostar por un mayor control administrativo. En Ecovall Gestión de Residuos -con oficinas en Comunitat Valenciana y Cataluña- detectan «una economía sumergida muy fuerte; es algo totalmente dsecontrolado en la zona de Castellón». Se aplican, apuntan, de los casos que ellos conocen, multas de media de 300 a 3.000 euros, lo que es poco si se compara con loscostes más altos de gestionarlo todo por la vía legal. «El gasto de eliminar y retirar ciertos residuos de un vertido ilegal pueden irse a 10.000 euros», indican desde la compañía especializada. Han visto casos en los que todo apunta a que "el infractor ha realizado una obra en B, en la economía sumergida". Si cierras la puerta de casa, quitas los azulejos del lavabo, los metes en bolsas y de ahí al maletero y a una zona de campo se evitan pagar tasas, etc. Esto es lo que detectan que ocurre.

Casos increíbles de gran envergadura

La nave 'okupada'. / Mediterráneo

En su experiencia de trabajos de retirada de residuos en Castellón han visto casos increíbles, como es de una nave abandonada forzada para entrar en su interior y ser okupada con residuos peligrosos (pinturas, disolventes, etc. ) en la Vall d’Uixó. "Le rompieron la puerta y empezaron a entrar camiones y furgonetas a vaciarle basura en sus instalaciones, además, bajo una administración concursal que tuvo que hacerse cargo luego del coste de la retirada", alerta.

Y lo mismo en otros municipios de Castellón, donde observan vertederos incontrolados con restos de reformas, pladur, uralita, pinturas, disolventes, e incluso macetas, bolsas de tierra y tubos de plantaciones de marihuana desmanteladas a toda prisa.

Interior del almacén con todo tipo de residuos de obras de reformas. / Mediterráneo

Botes con restos de pintura localizados en el interior. En un lateral, ya embalados para su transporte y posterior tratamiento. / Mediterráneo

El gasto se dispara si hay uralita

¿Cuánto cuesta retirar residuos? Pues transporte en camión de 120 a 150 euros; eliminar el residuo según vertedero, comunidad y precio por tonelada de 100 a 150; y tipología -la uralita es un fibrocemento cancerígeno que precisa manipulación especial (150 céntimos el kilo; 150 euros la hora por operario; más transporte, vertedero, etc) o pinturas a 90 céntimos el kilo. Eliminar pinturas o disolventes cuesta casi 90 céntimos el kilo.

Exigir una fianza y seguir el rastro

Ven clave exigir justificar la gestión de residuos y depositar una fianza al solicitar una licencia de obra en el ayuntamiento, a devolver con el comprobante del vertedero legal.

Además, incidieron, "existen herramientas como las cámaras e inclusive por la basura que tiran se puede localizar de dónde vienen".

Las grandes empresas sí cumplen con la normativa

Desde Marcial Vicent, firma dedicada a la gestión de residuos, consideran que «las grandes empresas cumplen la normativa, y que los vertidos incontrolados suelen proceder de pequeños operadores». Reflexiona que el control en ecoparques (con peso máximo diario) hace que las obras en B busquen la salida ilegal para evitar costes.