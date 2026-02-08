"Se tendrían que endurecer muchísimo las sanciones: la situación con los vertidos está descontrolada en Castellón"
Empresas de gestión y retirada de residuos que operan en Castellón valoran que las multas actuales no son lo suficientemente disuasorias e instan a seguir el rastro de las pequeñas obras particulares
Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
En Castellón se ha disparado el problema de los vertidos incontrolados y los gestores ven clave endurecer sanciones y apostar por un mayor control administrativo. En Ecovall Gestión de Residuos -con oficinas en Comunitat Valenciana y Cataluña- detectan «una economía sumergida muy fuerte; es algo totalmente dsecontrolado en la zona de Castellón». Se aplican, apuntan, de los casos que ellos conocen, multas de media de 300 a 3.000 euros, lo que es poco si se compara con loscostes más altos de gestionarlo todo por la vía legal. «El gasto de eliminar y retirar ciertos residuos de un vertido ilegal pueden irse a 10.000 euros», indican desde la compañía especializada. Han visto casos en los que todo apunta a que "el infractor ha realizado una obra en B, en la economía sumergida". Si cierras la puerta de casa, quitas los azulejos del lavabo, los metes en bolsas y de ahí al maletero y a una zona de campo se evitan pagar tasas, etc. Esto es lo que detectan que ocurre.
Casos increíbles de gran envergadura
En su experiencia de trabajos de retirada de residuos en Castellón han visto casos increíbles, como es de una nave abandonada forzada para entrar en su interior y ser okupada con residuos peligrosos (pinturas, disolventes, etc. ) en la Vall d’Uixó. "Le rompieron la puerta y empezaron a entrar camiones y furgonetas a vaciarle basura en sus instalaciones, además, bajo una administración concursal que tuvo que hacerse cargo luego del coste de la retirada", alerta.
Y lo mismo en otros municipios de Castellón, donde observan vertederos incontrolados con restos de reformas, pladur, uralita, pinturas, disolventes, e incluso macetas, bolsas de tierra y tubos de plantaciones de marihuana desmanteladas a toda prisa.
El gasto se dispara si hay uralita
¿Cuánto cuesta retirar residuos? Pues transporte en camión de 120 a 150 euros; eliminar el residuo según vertedero, comunidad y precio por tonelada de 100 a 150; y tipología -la uralita es un fibrocemento cancerígeno que precisa manipulación especial (150 céntimos el kilo; 150 euros la hora por operario; más transporte, vertedero, etc) o pinturas a 90 céntimos el kilo. Eliminar pinturas o disolventes cuesta casi 90 céntimos el kilo.
Exigir una fianza y seguir el rastro
Ven clave exigir justificar la gestión de residuos y depositar una fianza al solicitar una licencia de obra en el ayuntamiento, a devolver con el comprobante del vertedero legal.
Además, incidieron, "existen herramientas como las cámaras e inclusive por la basura que tiran se puede localizar de dónde vienen".
Las grandes empresas sí cumplen con la normativa
Desde Marcial Vicent, firma dedicada a la gestión de residuos, consideran que «las grandes empresas cumplen la normativa, y que los vertidos incontrolados suelen proceder de pequeños operadores». Reflexiona que el control en ecoparques (con peso máximo diario) hace que las obras en B busquen la salida ilegal para evitar costes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- La lluvia no da respiro a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco
- Piqué disfruta con Clara Chía de la gastronomía y el ocio de Castellón
- Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports