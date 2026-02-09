Cambios en el aeropuerto de Castellón: Raquel París releva a Justo Vellón al frente de la dirección general

Relevo en el aeropuerto de Castellón. Raquel París asumirá la dirección general de Aerocas en sustitución de Justo Vellón, que dejará el cargo después de dos años al frente de la entidad y tras diseñar la hoja de ruta de la base.

Así lo ha podido saber Mediterráneo de fuentes de la Vicepresidencia Tercera y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, que encabeza el castellonense Vicente Martínez Mus. El relevo se sustanciará tras su aprobación esta semana por parte del consejo de administración de Aerocas, al que seguirá vinculado Justo Vellón.

El perfil

Raquel París tiene 34 años, es natural de Peñíscola y graduada en Ciencias Políticas y de la Administración, con mención en Políticas Públicas. Durante su trayectoria ha ocupado diferentes cargos tanto en el sector privado como en el público, varios de ellos vinculados al mundo turístico.

Precisamente, el vicepresidente tercero pone en valor que la próxima directora general de Aerocas tiene una acreditada capacidad de gestión en el ámbito de la administración pública. Y es que, durante ocho años fue concejala del Ayuntamiento de Peñíscola. De hecho, en el anterior mandato, entre 2019 y 2023, compaginó los cargos de primera teniente de alcalde, portavoz municipal y responsable de Turismo, Playas, Comercio y Modernización.

Martínez Mus, a su vez, ensalza y agradece la labor realizada por el hasta ahora director general en su etapa al frente de Aerocas, en la cual el aeropuerto experimenta un importante auge de actividad, logrando cifras récord y sentando las bases para su crecimiento futuro.

Reunión con la nueva directora general de Aerocas, Raquel París. / MEDITERRÁNEO

Récord de pasajeros

Vellón deja el cargo tras cumplir el objetivo encomendado de poner en marcha el plan estratégico de la entidad y diseñar la hoja de ruta que mantendrá la entidad en los próximos años. En cifras, como viene recogiendo este diario, la infraestructura batió en el 2025 su récord anual de pasajeros, con 318.309, así como de operaciones, con 12.401.

Al mismo tiempo, el aeropuerto registra avances significativos en su apuesta por la actividad industrial, aeroespacial e innovadora, destacando la puesta en marcha de la incubadora de startups de la Agencia Espacial Europea (ESA-BIC Valencia Region).

Nueva etapa de expansión

Martínez Mus sostiene que el relevo en la dirección general de Aerocas abre una nueva etapa de expansión para la infraestructura, que este año ha programado el mayor número de rutas y vuelos regulares de su trayectoria y ahora se marca el fin de potenciar las conexiones con el sector turístico.

Además, incide el dirigente autonómico, hasta el momento se han construido los cimientos necesarios para acometer con garantías los planes de crecimiento previstos en el nuevo plan estratégico de la infraestructura para los próximos años, a través de las diversas líneas de actividad.