El aeropuerto de Castellón estrena el año en auge: mejor registro mensual y un 14% más de viajeros

El aeropuerto de Castellón estrena el año en positivo. La infraestructura de Vilanova d'Alcolea vuelve a batir su mejor registro mensual para el mes de enero al contabilizar 12.132 pasajeros, un 14% más respecto al año pasado.

Unos datos que, para el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García, “confirman la tendencia ascendente del aeropuerto de Castellón, una infraestructura que en su momento fue denostada y que ahora estamos poniendo en valor desde la Generalitat Valenciana”.

Por delante de bases gestionadas por otras administraciones

El dirigente autonómico recuerda que la base logró en 2025 cifras récord con 318.309 pasajeros, “situándose por delante de aeropuertos que gestionan otras administraciones”. Además, ha señalado que el aeropuerto se está consolidando como un “polo económico” que, además de apostar por el tráfico comercial y la conectividad aérea, da cabida a empresas de los ámbitos aeronáutico y aeroespacial y acoge ciclos de Formación Profesional de la rama aeronáutica.

En este 2026 el aeropuerto castellonense ha programado la mayor operativa de su trayectoria, con 16 rutas confirmadas, 2.400 vuelos regulares y 400.000 plazas ofertadas. Durante la temporada de invierno, que abarca de final de octubre a final de marzo, la infraestructura opera cinco conexiones regulares de carácter anual, mientras que el resto se incorporarán de forma progresiva a partir de abril.