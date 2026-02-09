Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Pablo HernándezPregoneros Magdalena 2026Cierre tienda SaleraUn Barça-Madrid de 'bous'Agenda de la semanaAspiradora 2 en 1
instagramlinkedin

El aeropuerto de Castellón estrena el año en auge: mejor registro mensual y un 14% más de viajeros

La infraestructura incrementa su demanda en enero tras un 2025 de récord

Pasajeros acceden a un avión en el aeropuerto de Castellón.

Pasajeros acceden a un avión en el aeropuerto de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Ramón Pérez

Castellón

El aeropuerto de Castellón estrena el año en positivo. La infraestructura de Vilanova d'Alcolea vuelve a batir su mejor registro mensual para el mes de enero al contabilizar 12.132 pasajeros, un 14% más respecto al año pasado.

Unos datos que, para el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García, “confirman la tendencia ascendente del aeropuerto de Castellón, una infraestructura que en su momento fue denostada y que ahora estamos poniendo en valor desde la Generalitat Valenciana”.

Por delante de bases gestionadas por otras administraciones

El dirigente autonómico recuerda que la base logró en 2025 cifras récord con 318.309 pasajeros, “situándose por delante de aeropuertos que gestionan otras administraciones”. Además, ha señalado que el aeropuerto se está consolidando como un “polo económico” que, además de apostar por el tráfico comercial y la conectividad aérea, da cabida a empresas de los ámbitos aeronáutico y aeroespacial y acoge ciclos de Formación Profesional de la rama aeronáutica.

Noticias relacionadas y más

En este 2026 el aeropuerto castellonense ha programado la mayor operativa de su trayectoria, con 16 rutas confirmadas, 2.400 vuelos regulares y 400.000 plazas ofertadas. Durante la temporada de invierno, que abarca de final de octubre a final de marzo, la infraestructura opera cinco conexiones regulares de carácter anual, mientras que el resto se incorporarán de forma progresiva a partir de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
  2. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  3. Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
  4. Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
  5. Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
  6. Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco
  7. Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports
  8. Borrasca Leonardo en Castellón: AEMET pone toda la provincia en alerta y pide máxima precaución

Más problemas en el Cercanías de Castellón: un tren finaliza su trayecto en Moncofa por avería

Más problemas en el Cercanías de Castellón: un tren finaliza su trayecto en Moncofa por avería

Los usuarios pagan la huelga: trenes cancelados y esperas de más de una hora en Castellón

Los usuarios pagan la huelga: trenes cancelados y esperas de más de una hora en Castellón

Tiempo en Castellón: En alerta en una semana marcada por la inestabilidad

Tiempo en Castellón: En alerta en una semana marcada por la inestabilidad

La Diputación de Castellón invertirá 220.000 euros en la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil

La Diputación de Castellón invertirá 220.000 euros en la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil

El aeropuerto de Castellón estrena el año en auge: mejor registro mensual y un 14% más de viajeros

El aeropuerto de Castellón estrena el año en auge: mejor registro mensual y un 14% más de viajeros

Del "fin del sanchismo" al "blanqueo": las reacciones desde Castellón a los resultados de las elecciones en Aragón

Del "fin del sanchismo" al "blanqueo": las reacciones desde Castellón a los resultados de las elecciones en Aragón

La cerámica de Castellón, en vilo por el acuerdo comercial EEUU-India: "Es un palo más en las ruedas"

La cerámica de Castellón, en vilo por el acuerdo comercial EEUU-India: "Es un palo más en las ruedas"

¿Cuándo está permitido y bajo qué condiciones se puede vender una vivienda protegida en Castellón?

¿Cuándo está permitido y bajo qué condiciones se puede vender una vivienda protegida en Castellón?
Tracking Pixel Contents