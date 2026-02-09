Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de Castellón invertirá 220.000 euros en la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil: las actuaciones

La institución programa cuatro nuevas actuaciones durante este año para que las instalaciones "estén a la altura"

Barrachina y Folgado, en una reunión con la Guardia Civil.

Barrachina y Folgado, en una reunión con la Guardia Civil. / MEDITERRÁNEO

La Diputación de Castellón invertirá este año 220.000 euros en la ejecución de nuevas mejoras en cuarteles de la Guardia Civil ubicados la provincia con el fin de que las instalaciones "estén a la altura de la labor que desempeñan para protegernos".

Así lo ha anunciado este lunes la presidencia provincial, Marta Barrachina, quien ha destacado que "una vez más demostramos que los pilares de este equipo de gobierno provincial son cumplir con la palabra dada, trabajar con eficacia y gestionar con responsabilidad”.

"La Diputación de Castellón actúa allí donde otras administraciones no llegan”, ha defendido Barrachina, quien ha incidido en que invertir en los cuarteles "es una prioridad" para “incrementar la eficiencia de las instalaciones y la calidad de los espacios, lo que repercute directamente en una mejor atención y seguridad para la ciudadanía”.

En este sentido, la máxima representante de la institución provincial ha asegurado que “nuestro apoyo con la Guardia Civil es y seguirá siendo firme”. “Somos conscientes de la gran labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por ello, estamos decididos a favorecer la mejora de sus condiciones de vida y trabajo”.

Las intervenciones

En cuanto a las actuaciones, están previstas en las instalaciones de Castelló, Burriana, Benicàssim y Peñíscola. En detalle, con un presupuesto de 30.000 euros cada una, se actuará en el acuartelamiento de la Guardia Civil de la comandancia de Castelló y en el acuartelamiento de Burriana. Ambas obras contemplan la reforma de la oficina de Atención a los Ciudadanos de la Intervención de Armas y Explosivos.

En el caso de Benicàssim, las obras cuentan con un presupuesto de 45.000 euros y se va a actuar en la reforma del acceso y de zona oficina de atención primaria, mientras que en el caso del cuartel de Peñíscola se van a invertir 75.000 euros destinados a las actuaciones de refuerzo en cámaras forjados sanitarios.

“Se trata de actuaciones destinadas a reforzar y mejorar las infraestructuras en las que se presta un servicio esencial y que reflejan el compromiso de la Diputación de Castellón en modernizar los cuarteles”, ha señalado el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado.

Al respecto, el vicepresidente ha hecho hincapié en que “desde que iniciamos la legislatura, este equipo de gobierno provincial ha impulsado actuaciones en numerosos cuarteles de la Guardia Civil de la provincia, demostrando un compromiso firme y constante con la seguridad y el servicio público”.

Concretamente, en la presente legislatura la institución provincial ha actuado en los cuarteles de Torreblanca, Vilafamés, Peñíscola, Benassal, Benicarló, Alcalá de Xivert y Segorbe, a los que se sumarán las obras previstas para este año.

