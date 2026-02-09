Castellón envejece a ritmo récord: el índice crece 30 puntos en solo dos décadas

El envejecimiento de la población castellonense se ha acelerado de forma notable en los últimos 20 años hasta alcanzar cifras históricas. El índice que mide la relación entre mayores de 65 años y menores de 16 se sitúa ya en el 139,6%, un récord que refleja la madurez —y el reto demográfico— de la sociedad de Castellón, según datos del Institut Valencià d’Estadística (IVE).

Un interior cada vez más envejecido

El fenómeno es especialmente acusado en el interior de la provincia. Un total de 115 de los 135 municipios de Castellón superan la tasa de envejecimiento provincial, y en una docena de localidades el índice llega a superar el 1.000%, lo que significa que hay más de diez personas mayores de 65 años por cada menor de 16.

La mayoría de estos municipios se concentran en el Alto Mijares, con casos como Villanueva de Viver, Castillo de Villamalefa, Torralba del Pinar, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Villamalur y Cirat. A ellos se suman localidades del Alto Palancia, como Algimia de Almonacid o Higueras, así como municipios de Els Ports (Portell de Morella o Vallibona) y del Alt Maestrat, como Benafigos.

Envejecimiento

Las comarcas más envejecidas

A nivel autonómico, el Alto Mijares (32,1%) y l’Alt Maestrat (31,2%) lideran el ránking de comarcas con mayor proporción de población mayor de 65 años. En el caso del Alto Mijares, este envejecimiento coincide además con ser la comarca con menor tasa de población extranjera (9,5%).

El litoral resiste mejor

En contraste, las menores tasas de envejecimiento se localizan en municipios del litoral y prelitoral, especialmente en el entorno de polos turísticos o industriales. Es el caso de Sant Joan de Moró, la Pobla Tornesa, Almassora, Vila-real u Orpesa, así como Benicarló, en el norte de la provincia. Factores como las comunicaciones, la vivienda accesible y las oportunidades laborales juegan a favor del dinamismo demográfico.

Municipios donde los mayores superan el 40%

Más de 40 municipios castellonenses tienen una población mayor de 65 años que supera el 30%, y en cinco localidades esta proporción rebasa el 40%. Se trata en muchos casos de pueblos con menos de 1.000 habitantes.

El porcentaje más elevado corresponde a Portell de Morella, donde el 49% de la población tiene más de 65 años, seguido de Benafigos (45,5%), Villahermosa (44%), Herbés (42,6%) y la Torre Endoménech (40,3%).

Invierno demográfico sin relevo generacional

El llamado invierno demográfico es ya una realidad en 13 municipios de Castellón, donde en 2025 no hay ningún niño en el tramo de 0 a 4 años, según el IVE. Entre ellos figuran Villanueva de Viver, Castillo de Villamalefa, Fuentes de Ayódar, Torralba del Pinar, Castell de Cabres, Fuente la Reina, Pina de Montalgrao, Palanques, Higueras, Vallibona, Villores, Vallat y Serratella.

Además, 37 localidades no registraron ningún bebé menor de un año empadronado en 2025. En 10 de los 13 pueblos sin menores de cuatro años, la población total no alcanza los 100 habitantes, lo que evidencia la relación directa entre despoblación y envejecimiento extremo.

Edad media: Herbés y Benafigos, a la cabeza

Según los datos del IVE, Herbés es el municipio de Castellón con la edad media más elevada, con 63,5 años, seguido de Benafigos (61,5). Ambos ocupan posiciones destacadas en el ránking autonómico, cuyo primer puesto corresponde a Famorca, en Alicante, con 64 años de media.

En el extremo opuesto se sitúan Almassora y la Mata de Morella, con una edad media de 41 años, mientras que en la capital de la Plana la media se eleva hasta los 45 años.