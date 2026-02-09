De afición a salida laboral: el auge de los drones dispara los pilotos en Castellón

Comprobar que no se encuentra en un espacio aéreo restringido, completar un registro, lograr un certificado e incluso comunicar con antelación la operación al Ministerio del Interior o coordinarse con una torre de control. Las exigencias para volar un dron son cada vez mayores, aunque sin embargo el interés por convertirse en piloto se mantiene intacto y la provincia supera por primera vez los 1.500 operadores de aeronaves no tripuladas registrados.

La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), según los datos facilitados a este diario, contabiliza al cierre del 2025 un total de 1.585 operadores de drones en la provincia de Castellón. Son un 25,9% más que los 1.259 que existían el año anterior.

El crecimiento se mantiene intacto en los últimos cinco años, pues el registro desde el 2021 ha crecido un 324%, ya que entonces los operadores censados en el territorio castellonense eran 488.

Operadores de drones en Castellón

«Se ha notado mucho el incremento del interés por volar un dron. Nosotros llevamos dando clases desde el 2017 y el uso de drones ha crecido mucho en los últimos años porque también la tecnología ha avanzado y ha permitido modelos que hacen muchas cosas que antes no hacían. Cada año tenemos más pilotos en la escuela», explica Manuel Martinavarro, instructor de drones en el aeroclub de Castellón y cofundador de Alvol.es.

Cartografía o agricultura

Y es que, más allá del uso recreativo, Martinavarro confirma que cada vez hay más personas que se forman para emplear un dron en el ámbito profesional en la provincia, convirtiéndose incluso en puerta de entrada al marcado laboral. «El uso más extendido es fotografía y vídeo, está súper demandado y es idóneo para el piloto que quiere empezar a manejarse en este mundo», detalla el instructor, quien añade que «hay otros sectores más especializados, en los que se requiere que el piloto aprenda otro tipo de cosas, como la cartografía, las inspecciones técnicas o, lo que ahora también se está demandando mucho, la agricultura».

De hecho, como ejemplo, Martinavarro detalla que «estamos haciendo teledetección en campos con drones que llevan unas cámaras especiales que detectan la clorofila de los árboles y podemos generar una evaluación del estado del cultivo y unas recomendaciones al agricultor». Una tarea que se desarrolla con drones pequeños, pero que luego «lo complementamos con drones agrícolas para fumigar los campos de una manera más precisa».

De afición a salida laboral: el auge de los drones dispara los pilotos en Castellón / KMY ROS

Quiero volar un dron. ¿Qué debo cumplir? «Para utilizar drones, en principio, se divide por categoría, por peso y por peligrosidad de la operación», señala el instructor, quien apunta que en el caso de los que pesan menos de 250 gramos bastaría con familiarizarse con el manual y cumplir con las restricciones.

Noticias relacionadas

«Aparte, internamente en España, al tener un sensor capaz de capturar datos personales, que es una cámara, nos obliga a registrarnos como operador aéreo», advierte Martinavarro, a lo que se suma que «si vamos a utilizar un dron de este tipo en ciudad, tenemos que preavisar con cinco días de antelación a Interior».