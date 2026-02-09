Castellón lidera en la Comunitat la tasa de municipios a más de una hora en coche del hospital

En Castellón, la accesibilidad a un hospital apenas ha variado entre 2010 y 2024, aunque sí ha descendido la cifra de residentes en las zonas más alejadas de los centros sanitarios. Actualmente, 12.169 personas -el 1,97% de la población provincial- viven en 26 municipios (el 20%, uno de cada cinco)- donde tardan más de una hora en coche en llegar a un hospital. Esta cifra supone casi la mitad del total de valencianos en esta situación crítica, estimado en 29.500 habitantes. Así lo refleja el estudio del investigador Virgilio Pérez, del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València (UV), publicado en la revista científica Geographical Analysis. Pulsa en este enlace para acceder a la investigación completa.

Uno de cada 10, a media hora

El trabajo analiza la accesibilidad hospitalaria en base a un nivel 1, cuando el hospital está a menos de 15 minutos (es el caso de 393.941 habitantes de la provincia de Castellón, el 64,04%); nivel 2, entre 15 y 30 minutos (se incluyen 164.751 personas, el 27%); nivel 3, de 30 a 60 minutos (aquí empieza a ser más crítico e impacta en 44.327 ciudadanos, el 7%); y nivel 4, cuando se supera la hora (12.169 castellonenses, el 1,98% del total). Es este último nivel el asociado con la llamada golden hour u hora dorada, el periodo crítico en el que la atención hospitalaria es decisiva para mejorar la supervivencia y el pronóstico de pacientes con una urgencia. Pérez incide en que «según estudios previos, los tiempos de viaje más largos a los hospitales están asociados con peores resultados clínicos en ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares o traumatismos graves».

«La población que necesita más de 1 hora para acceder al servicio hospitalario ha bajado en estos 24 años»

Helipuertos y emergencias. / Mediterráneo

En la Comunitat, 198.887 personas residen a más de 30 minutos de un hospital, lo que representa un porcentaje del 3,73% de la población. Sin embargo, el grupo más vulnerable lo conforman las 29.476 personas (el 0,55 %) que superan la hora de desplazamiento. En España, la situación afecta a cerca de 783.000 personas, el 1,62% del total, una proporción que ha descendido desde el 1,91% registrado en 2010, lo que apunta a un cierto impacto favorable de la planificación sanitaria y las inversiones en infraestructuras.

Pese a esta mejora, Castellón sigue destacando por concentrar una parte muy significativa de la población valenciana en nivel 4 de accesibilidad, reflejo de su dispersión territorial, orografía y la menor densidad de servicios sanitarios en las comarcas del interior. A más de 30 minutos por carretera de un hospital residen 56.496 castellonenses, casi un 10%, lo que impacta en la calidad de vida de una de cada diez personas.

«Puede ser efecto de la planificación sanitaria y de las inversiones en infraestructuras pero aún hay desigualdad»

Situación en el mapa de las autonomías

Por otro lado, el estudio señala que en las áreas rurales y de interior los tiempos de desplazamiento superan con frecuencia los 30 minutos y, en algunos casos, rebasan la hora dorada, como ocurre en amplias zonas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Teruel o Soria. Por el contrario, las grandes áreas urbanas presentan niveles muy altos. En Madrid, más del 91% de la población vive a menos de 15 minutos de un hospital, mientras que en Cataluña y el País Vasco superan el 80%.

Más del 75% de residentes de la Comunitat Valenciana se sitúa dentro de ese umbral, lo que refleja una cobertura favorable en las zonas costeras y metropolitanas, aunque con claros desequilibrios respecto al interior. «Más del 74% de la población residente en España vivía a menos de 15 minutos de un hospital en 2024. La proporción de habitantes que necesita más de una hora ha bajado, del 1,91% en 2010 al 1,62% en 2024, lo que apunta a un posible efecto positivo de la planificación sanitaria y de las inversiones en infraestructuras», señala Pérez. No obstante, el experto advierte que es una mejora sostenida «pero todavía limitada y no elimina las desigualdades estructurales de los territorios».

Helipuerto. / Mediterráneo