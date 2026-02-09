La economía de Castellón se asalaria: los autónomos ya solo suponen el 17%

El colectivo de los autónomos vive en una continua encrucijada. Más allá de las dificultades que afrontan estos trabajadores, tanto a nivel burocrático, como fiscal y de costes, la cifra de autoempleados de Castellón marcó a finales de 2025 un máximo histórico al alcanzar los 43.346, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero al mismo tiempo el peso que tienen en el mercado laboral provincial es menor con el paso de los años.

El número de afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) supone en la actualidad el 17,1% de los trabajadores de alta en la Seguridad Social que, a finales de diciembre, eran 209.914. La cifra muestra una caída del 4,7%, en comparación con la marcada en 2014, cuando los autónomos eran el 21,8% del total, a pesar de que su número era menor (40.687). Entonces, eran 186.534 los profesionales activos en la provincia.

Es llamativa esta caída continuada, ya que desde 2022, en valores absolutos, el año finalizó siempre con el incremento del dato de autónomos. En tres años, el crecimiento ha sido de 1.989 empleados y, entre 2024 y 2025, han sido 844 los nuevos afiliados.

Sin embargo, desde 2014, se ha disparado el número de trabajadores por cuenta ajena que suponían 145.847 entonces y ahora ya son 166.568. 20.721 profesionales más en este ámbito.

Incremento de asalariados

La recuperación económica, después de la recesión de la pasada década en la que se llegaron a superar los 63.000 parados y el 25% de la tasa de desempleo en la provincia, ha provocado un incremento pronunciado del número de asalariados.

Por su parte, el autoempleo, en el que se ofrecen peores condiciones laborales, jornadas más prolongadas, menor protección social y una pensión más baja, ha vivido un crecimiento más paulatino. De hecho, en Castellón, el 83% de negocios no supera los tres años de existencia, mientras que un 20% del colectivo declara rendimientos del trabajo que no alcanzan los 700 euros al mes.

Mejor que la media nacional

A pesar de rebajar su presencia en el mercado laboral de la provincia, el porcentaje de autónomos en Castellón supera la media nacional. En una situación similar a la de la provincia, España ha visto como el número de profesionales por cuenta propia marcó el pasado diciembre un récord con 3,43 millones. Sin embargo, desde 2015, su presencia en el mercado laboral cayó desde el 18,8% de entonces al 15,7% actual, más de un 3%.

Por provincias, la situación de Castellón no es de las más llamativas. Según los datos de la Seguridad Social, Madrid es la región con menos autónomos a nivel porcentual (11,4%) y le siguen Álava (11,5%), Huelva (13,7%) y Zaragoza (13,9%).

En el lado contrario, el guarismo se dispara hasta el 25% en Zamora. Algo similar sucede en Lugo (24%) o Ávila (23%). Las cifras reflejan una tendencia habitual que es que las zonas con menor desarrollo económico que la media nacional son las que más deben apostar por el trabajo autónomo.