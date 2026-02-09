Lluvia de cancelaciones y retrasos generalizados en los trenes de Castellón por la huelga de maquinistas /

La huelga de maquinistas convocada a raíz de los accidentes ferroviarios registrados en Adamuz y Gelida está teniendo este lunes, en su primera jornada de huelga, un impacto directo en el servicio de Cercanías en la provincia de Castellón. Los trenes de la línea C6, que conecta Castellón con València Nord, están acumulando retrasos de hasta 20 minutos, además de cancelaciones puntuales, según ha informado Cercanías València a través de sus canales oficiales.

Desde primeras horas de la mañana, los usuarios que se desplazan entre las dos provincias se están encontrando con incidencias continuadas en el servicio. Varios trenes han salido con entre 15 y 16 minutos de demora respecto a su horario previsto, tanto en sentido València como en dirección Castellón. En algunos casos, los convoyes están circulando por estaciones intermedias como Cabanyal, Puçol o Xilxes con retrasos acumulados.

Suspensión tren de las 10.00 horas

Además, Cercanías ha comunicado la supresión del tren con salida prevista a las 10.00 horas desde Castellón con destino València Nord, una cancelación que se suma a las demoras registradas durante toda la franja matinal. La operadora ha atribuido estas incidencias a una “incidencia operativa derivada de la huelga del sector ferroviario”, aunque también se ha informado de averías puntuales en algunos servicios.

Lluvia de cancelaciones

Conforme ha avanzado la mañana se ha producido una lluvia de cancelaciones. Así, se han suspendido los regionales de València hasta Castellón de las 13.10, de las 14.10 y de las 15.10 horas y el de las 13.30 horas, con trayecto a la inversa. Así como también se ha cancelado el regional exprés desde València a las 14.10 y el que venía de Tortosa a las 15.05 horas.

A ello se suman nuevos restrasos, como por ejemplo en el AVE desde Madrid, de unos 45 minutos, del Intercity de Valencia, de unos 15 minutos, así como el regional exprés de las 13.48 horas, que circula con media hora de retraso.

Trabajadores y estudiantes

La línea C6 es una de las más utilizadas por los viajeros de la provincia, especialmente por trabajadores y estudiantes que se desplazan diariamente a València, por lo que los retrasos están generando malestar entre los usuarios. Desde Cercanías recomiendan consultar el estado del servicio antes de viajar y prever posibles demoras mientras se mantenga la convocatoria de huelga.