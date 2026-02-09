Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón

El grupo textil Inditex baja la persiana de uno de sus grandes locales del centro comercial Salera de Castellón después de haber trasladado las tiendas de otras dos enseñas en el recinto para aplicar sus últimos conceptos.

La compañía da así un nuevo paso en la transformación de sus establecimientos ubicados en el centro comercial. Lo hace tras haber puesto en marcha hace apenas unos días las renovadas y reubicadas instalaciones de Bershka, en un local más extenso y con las últimas novedades, incorporando las cajas de autocobro, pantallas led o una cuidada iluminación.

Semanas atrás Inditex también movió su local de Stradivarius de Salera, que ahora se instala en la plaza de C&A y junto al nuevo establecimiento de Bershka, reforzando así el atractivo de esta zona del centro comercial.

La tienda de lefties, en el centro comercial Salera, antes de su cierre temporal. / MEDITERRÁNEO

Llegó en el 2021

Ahora ha llegado el turno de Lefties. El establecimiento ha procedido a su cierre este fin de semana, aunque lo hace de forma temporal, para acometer reformas en sus intalaciones. Se da la circunstancia de que Lefties fue la última marca de Inditex en incorporarse al recinto comercial castellonense, en noviembre del 2021, después de la marcha del espacio de Toys "R" Us, dedicado a la venta de juguetes. Se trata, de hecho, de uno de los locales más grandes de Salera.

Más allá de esta mejora, próximamente también está prevista la apertura en el centro comercial de la nueva tienda outlet TK Maxx, de origen estadounidense. Actualmente están en marcha los trabajos para habilitar el espacio en una superficie de unos 3.000 metros cuadrados junto al hipermercado Alcampo.