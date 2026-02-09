El motivo por el que cada semana 14 pensionistas de Castellón pierden la paga no contributiva

Cumplir 65 años suele ser sinónimo de retiro del mercado laboral, pero no todos los que llegan a esa edad pueden acreditar una carrera de cotización suficiente para acceder a una pensión contributiva de jubilación. Algunos porque no han trabajado los años suficientes y otros porque, si lo han hecho, ha sido sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Para todos ellos la solución es solicitar el cobro de una pensión no contributiva, una paga que en Castellón perciben 5.018 personas y cuya cuantía media no ha dejado de crecer. Eso sí, para cobrar esa paga hay que cumplir toda una serie de requisitos, entre ellos no tener ingresos insuficientes, unas condiciones que el Gobierno revisa cada año. Y eso explica por qué en 2025 cerca de 200 beneficiarios de la provincia perdieron la pensión.

Del total de beneficiarios de una pensión no contributiva (PNC) en la provincia, 2.928 son de jubilación y 2.090 de incapacidad, según datos del Imserso al cierre del 2025. La mayoría de quienes la cobran son mujeres (3.092 de 5.018) y, además, ingresan por esta pensión una cuantía media de 579,55 euros al mes. Hace cinco años, la paga media era mucho menor, de 421 euros mensuales, un alza que hay que achacar sobre todo a las últimas revalorizaciones. Este año, y según acaba de publicar el BOE, las no contributivas se elevarán un 11,4% respecto a 2025.

Las pensiones no contributivas están sometidas cada año a controles por parte del Gobierno y, cono norma general, se hacen dos tipos de revisiones: un seguimiento anual que obliga a los beneficiarios a presentar una declaración tanto de sus ingresos personales como del resto de miembros de la unidad familia, y revisiones de oficio o a instancia de parte. En 2025 se realizaron en Castellón 1.663 controles (873 revisiones anuales y 790 de oficio y a instancia de parte). Como resultado de estas inspecciones 400 personas de la provincia perdieron el subsidio y 169 lo hicieron por superar los límites de ingresos que marca la ley. O dicho de otra manera: cada mes el Gobierno retira la paga a 14 pensionistas por superar los ingresos.

Los requisitos a cumplir

Para ser beneficiario de una pensión no contributiva hay que carecer de ingresos o tener ingresos inferiores a 8.803,20 euros anuales en 2026. Si se convive con otras personas en el hogar, la renta familiar depende del número de miembros y de la relación de parentesco. Por ejemplo, si se comparte hogar con el cónyuge no deberá sobrepasarse los 14.965,44 euro anuales.

Además de los ingresos, para optar a subsidio de jubilación hay que tener 65 años o más en la fecha de la solicitud y residir legalmente en territorio español durante 10 años, entre los 16 años y la fecha de devengo de la pensión, de los cuales dos años tienen que ser consecutivos y anteriores a la solicitud de la pensión.

En el caso de la pensión de incapacidad, para solicitarla hay que ser mayor de 18 años y menor de 65 en la fecha de la solicitud, residir legalmente en territorio español durante cinco años, los dos últimos seguidos justo antes de la fecha de la solicitud y tener una discapacidad o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 65%. Y otro apunte: en el caso de las pensiones no contributivas, no se pueden cobrar dos pensiones a la vez. Solo se puede ingresar la de jubilación o la de invalidez.