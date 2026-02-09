El negocio del aguacate en Castellón: 5.000 toneladas al año y una facturación de 12 millones de euros

Las miserias del campo son de sobra conocidas, pero hay un cultivo que parece tocado por una varita mágica. El aguacate está demostrando que es mucho más que una fruta de moda y, pese a que también compite con otros países productores como Marruecos o Perú, sus números no dejan de crecer. También en Castellón, donde esta campaña se producirán cerca de 5.000 toneladas del llamado oro verde. Y lo mejor de todo son los precios: entre 2,10 y 2,50 euros el kilo (dependiendo de la variedad), lo que explica por qué cada vez más agricultores e inversores de la provincia apuestan por un producto que hace tan solo diez años era un completo desconocido y que hoy mueve cerca de 12 millones de euros.

Los últimos datos del Ministerio de Agricultura muestran a las claras como Castellón se ha subido con fuerza a la ola del aguacate. Hace diez años, la superficie dedicada a este cultivo apenas era de 55 hectáreas, mientras que en estos momentos ya son 1.146. O lo que es lo mismo: en una década la extensión de este cultivo se ha multiplicado por veinte. "Se trata de unas cifras que van a ir todavía a más, ya que en estos momentos se están reconvirtiendo fincas en la comarca de la Plana que antes eran de cítricos", explica Alejandro Meliá, ingeniero técnico agrícola, productor de aguacates en Castelló y, además, secretario general de Asoproa, la Asociación de Productores de Aguacates de la Comunitat. En el conjunto del territorio valenciano, la superficie cultivada supera las 4.211 hectáreas, después de aumentar un 5% en el último año.

La clave del éxito del oro verde radica en un consumo que no deja de aumentar. En Europa, el principal mercado del aguacate que se cultiva en Castellón, las ventas han crecido otro 13% en el último año y en países como Francia el consumo per cápita alcanza los 2,31 kilos. En España, esta fruta está también cada vez más presente en los hogares y en unos años su consumo se ha disparado un 1.000%, hasta el punto de que el 56% de los españoles asegura comer al menos un aguacate a la semana.

Un trabajador en una finca de aguacates de Castellón. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Con la campaña de la variedad Hass prácticamente finiquitada, ahora le toca el turno a la variedad Lamb Hass, aunque este año hay cierto nerviosismo entre los operadores. Las intensas lluvias que en las últimas semanas han azotado Andalucía, la principal zona productora de España, han dificultado las labores de recolección y comercialización de aguacates, por lo que la demanda en la Comunitat se ha multiplicado. De hecho, AVA-Asaja y Asoproa han dado la voz de alarma y han instado al sector a no precipitarse y no empezar con aguacates Lamb Hass hasta que acabe la recogida de Hass y esta variedad posterior no tenga el porcentaje de materia seca apto para el consumo. "En algunas explotaciones de Lamb Hass ya se está empezando a recoger, lo que puede defraudar las expectativas de los consumidores y retraer las ventas en lo que resta de temporada", han advertido.

Oleada de robos

Los operadores buscan aguacates a la desesperada y los ladrones parece que también. AVA y Asoproa han denunciado una oleada de robos de aguacates Hass e incluso Lamb Hass en los campos de Castellón y Valencia. Por ello, reclaman a las administraciones competentes que intensifiquen la vigilancia, tanto en los huertos como en los centros de recepción de la mercancía robada y las fruterías, para frenar esta lacra. “Es un crimen que un agricultor que ha estado todo el año mimando sus aguacates pierda la producción de la noche a la mañana. Los robos pueden suponer la diferencia entre mantener la explotación o tirar la toalla por falta de ingresos. Que el aguacate siga siendo una alternativa de cultivo importante para determinadas zonas costeras pasa necesariamente por atajar los robos”, ha apuntado Celestino Recatalá, presidente de Asoproa.