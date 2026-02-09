Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Pablo HernándezPregoneros Magdalena 2026Cierre tienda SaleraUn Barça-Madrid de 'bous'Agenda de la semanaAspiradora 2 en 1
instagramlinkedin

Más problemas en el Cercanías de Castellón: un tren finaliza su trayecto en Moncofa por avería

La jornada ha estado marcada por la huelga de maquinistas

Lluvia de cancelaciones y retrasos generalizados en los trenes de Castellón por la huelga de maquinistas

Lluvia de cancelaciones y retrasos generalizados en los trenes de Castellón por la huelga de maquinistas

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

En una jornada marcada por la huelga de maquinistas convocada durante la jornada del lunes -desconvocada tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes-, el culmen ha sido la avería, a última hora, de un Cercanías que cubría la línea entre Castelló y Valencia, que no ha podido completar su recorrido.

Y es que el tren con salida prevista a las 21.05 horas desde la capital de la Plana se ha detenido a la altura de Moncofa a consecuencia de una avería.

Noticias relacionadas

Durante el día ha habido multitud de cancelaciones a consecuencia de la huelga, provocando esperas de más de una hora.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
  2. Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
  3. Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
  4. Inditex cierra una de sus tiendas del centro comercial Salera de Castellón
  5. Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
  6. Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco
  7. Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports
  8. Borrasca Leonardo en Castellón: AEMET pone toda la provincia en alerta y pide máxima precaución

Más problemas en el Cercanías de Castellón: un tren finaliza su trayecto en Moncofa por avería

Más problemas en el Cercanías de Castellón: un tren finaliza su trayecto en Moncofa por avería

Los usuarios pagan la huelga: trenes cancelados y esperas de más de una hora en Castellón

Los usuarios pagan la huelga: trenes cancelados y esperas de más de una hora en Castellón

Tiempo en Castellón: En alerta en una semana marcada por la inestabilidad

Tiempo en Castellón: En alerta en una semana marcada por la inestabilidad

La Diputación de Castellón invertirá 220.000 euros en la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil

La Diputación de Castellón invertirá 220.000 euros en la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil

El aeropuerto de Castellón estrena el año en auge: mejor registro mensual y un 14% más de viajeros

El aeropuerto de Castellón estrena el año en auge: mejor registro mensual y un 14% más de viajeros

Del "fin del sanchismo" al "blanqueo": las reacciones desde Castellón a los resultados de las elecciones en Aragón

Del "fin del sanchismo" al "blanqueo": las reacciones desde Castellón a los resultados de las elecciones en Aragón

La cerámica de Castellón, en vilo por el acuerdo comercial EEUU-India: "Es un palo más en las ruedas"

La cerámica de Castellón, en vilo por el acuerdo comercial EEUU-India: "Es un palo más en las ruedas"

¿Cuándo está permitido y bajo qué condiciones se puede vender una vivienda protegida en Castellón?

¿Cuándo está permitido y bajo qué condiciones se puede vender una vivienda protegida en Castellón?
Tracking Pixel Contents