Más problemas en el Cercanías de Castellón: un tren finaliza su trayecto en Moncofa por avería

En una jornada marcada por la huelga de maquinistas convocada durante la jornada del lunes -desconvocada tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes-, el culmen ha sido la avería, a última hora, de un Cercanías que cubría la línea entre Castelló y Valencia, que no ha podido completar su recorrido.

Y es que el tren con salida prevista a las 21.05 horas desde la capital de la Plana se ha detenido a la altura de Moncofa a consecuencia de una avería.

Durante el día ha habido multitud de cancelaciones a consecuencia de la huelga, provocando esperas de más de una hora.