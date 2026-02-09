Más problemas en el Cercanías de Castellón: un tren finaliza su trayecto en Moncofa por avería
La jornada ha estado marcada por la huelga de maquinistas
En una jornada marcada por la huelga de maquinistas convocada durante la jornada del lunes -desconvocada tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes-, el culmen ha sido la avería, a última hora, de un Cercanías que cubría la línea entre Castelló y Valencia, que no ha podido completar su recorrido.
Y es que el tren con salida prevista a las 21.05 horas desde la capital de la Plana se ha detenido a la altura de Moncofa a consecuencia de una avería.
Durante el día ha habido multitud de cancelaciones a consecuencia de la huelga, provocando esperas de más de una hora.
