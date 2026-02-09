El PSPV denuncia que la espera en el Hospital General de Castellón se ha disparado un 40% desde el gobierno del PP

El PSPV-PSOE de la provincia ha denunciado este lunes que el Hospital General de Castellón se ha convertido en “el ejemplo más doloroso del desmantelamiento de la sanidad pública ejecutado por el Consell de Mazón”. El diputado socialista en Les Corts Valencianes, Rafa Simó, ha revelado que la demora media para una intervención quirúrgica ya se sitúa en 119 días, o cuatro meses, una cifra que representa un incremento del 40% respecto a junio de 2023, cuando se produjo el cambio de gobierno.

“Las cifras no engañan. Cuando el Botànic salió del gobierno, los pacientes de Castelló esperaban una media de 85 días; hoy esperan 34 más por culpa de la mala gestión del PP, que ha convertido a la capital en campeona de las listas de espera”, ha lamentado Simó.

"Alarmante deterioro"

El diputado socialista ha puesto el foco en el “alarmante deterioro” de cinco especialidades clave que presentan registros mucho peores que hace dos años y medio: Ginecología, Otorrinolaringología, Traumatología, Urología y Cirugía Pediátrica. “Es especialmente sangrante el caso de Urología, donde la situación se ha agravado un 154,74% respecto a la etapa anterior, obligando a los pacientes a esperar hasta 242 días para una intervención”, ha explicado. En la misma línea, ha destacado el “colapso” en Traumatología, que ha empeorado un 80,95%, y la delicada situación de la Cirugía Pediátrica, con 185 días de espera para los más pequeños.

Simó ha querido desmontar el “triunfalismo” del Consell ante la ligera bajada de las listas en el último semestre de 2025. “Quieren vender como un éxito una bajada coyuntural, pero ocultan que el Hospital General sigue siendo el centro con los mayores tiempos de espera de toda la Comunitat Valenciana, con 3.510 pacientes esperando en casa, y el que más se ha deteriorado estructuralmente desde que ellos gobiernan”, ha aseverado. De hecho, ha advertido de que especialidades como Otorrinolaringología continúan empeorando incluso a corto plazo, pasando de 103 a 141 días en solo seis meses.

Para el dirigente socialista, “Castelló no puede seguir siendo la hermana pobre de la sanidad valenciana”, y por ello ha exigido al Consell un plan de choque real que revierta “este caos” que sufren miles de castellonenses. Además, ha reclamado a Pérez Llorca que dé explicaciones sobre por qué ha permitido que la espera se dispare un 40% en el hospital de referencia de los castellonenses.