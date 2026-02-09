Del "fin del sanchismo" al "blanqueo": las reacciones desde Castellón a los resultados de las elecciones en Aragón

Del "fin del sanchismo está cerca" a las acusaciones de "blanqueo" a la extrema derecha. La cercanía de Aragón lleva a que los partidos políticos de Castellón miren con lupa los resultados en los comicios celebrados este domingo en la vecina comunidad autónoma, que dejan a un Vox disparado, un PP vencedor pero condenado a pactar y un PSOE que sale debilitado.

Más importancia aún cobran dichos resultados cuando falta poco más de un año, si se cumple el calendario previsto, para la cita con las urnas en suelo castellonense. De hecho, en las últimas semanas, las distintas formaciones vienen intensificando su agenda en la provincia. Muestra de ello es el acto celebrado por el PSPV en Castelló a finales de enero que encabezó su secretaria general, Diana Morant. O la cita del PP con los autónomos de la semana pasada en la que participó su vicesecretario general de Hacienda, Juan Bravo. También el proceso en el que está inmerso Compromís para definir sus liderazgos o la formación que Vox celebró con sus cargos para definir y potenciar su mensaje.

PP: "El cambio es imparable"

"El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones", ha sentenciado la presidenta provincial del PP de Castellón, Marta Barrachina, a este diario, quien ha señalado que "el fin del Sanchismo está cada día más cerca".

"El cambio en España es imparable y pronto los españoles tendrán un Gobierno decente, que aprobará presupuestos y que trabajará para que al fin lleguen a la provincia de Castellón las inversiones que necesitamos y merecemos por justicia", ha defendido la líder de los populares de la provincia, quien ha añadido que en el PP "vamos a seguir trabajando con más fuerza si cabe para atender y resolver los problemas de los ciudadanos con políticas que atienden y responden con soluciones reales".

También desde las filas populares, la presidenta de la formación en la capital de la Plana, Begoña Carrasco, ha afirmado tras participar en la junta directiva nacional que con estos resultados en Aragón "se consuma otra derrota más para el PSOE", a la vez que "confirman el liderazgo del PP y avanzan en el fin del sanchismo en España”.

Carrasco, en la Junta Directiva Nacional, con Jorge Azcón / MEDITERRÁNEO

PSPV: "Vox vende humo y poco más"

El secretario general de los socialistas castellonenses, Samuel Falomir, ha señalado por su parte a la "ventaja" de Vox respecto a los partidos tradicionales y que consiste en que "prácticamente nunca ha tenido responsabilidad de gobierno, por lo que tienen un discurso totalmente demagógico y populista". "Hasta que no la tengan, la gente no podrá darse cuenta de lo que son, un partido que realmente, por más que piensa que tiene las soluciones de todos los problemas, vende humo y poco más".

Falomir, además, ha acusado al PP de "blanquear desde hace ya muchos años" a la formación de Santiago Abascal. "Estoy convencido de que, si algún día llegan a tener responsabilidades de gobierno, la gente se dará cuenta de que detrás de Vox solo hay populismo, demagogia y que, evidentemente, no va a aportar nada positivo a esta sociedad", ha finalizado el líder socialista.

Compromís: "Marcaremos la diferencia"

"No es una buena noticia que en un territorio vecino, con el que compartimos tantas cosas, puedan volver a sumar las derechas, por más que el PP no haya conseguido sus propósitos y haya bajado representantes", ha considerado el portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola.

El valencianista ha defendido que, en cambio, "frente a ese bloque se ha constatado que las fuerzas de izquierdas y arraigadas en el territorio, como la Chunta, que ha duplicado escaños y con la que compartimos luchas por la calidad de vida de la gente y contra las MAT, son las que pueden marcar la diferencia".

Guardiola ha sentenciado que "aquí, con un PP debilitado que se ha demostrado como el Consell más incompetente de la historia, las fuerzas como Compromís no solo marcarán la diferencia, sino que posibilitarán gobiernos dignos al servicio de las personas de nuestras comarcas". "Aquí hay posibilidad de cambio", ha concluido.

Vox: "Se impone el sentido común"

Por último, desde Vox, su presidenta provincial, Llanos Massó, ha reivindicado que la formación "tiene como objetivo cambiar las cosas para solucionar los problemas reales de las personas y, como vemos, cada vez estamos más cerca de poder hacerlo, porque cada vez más españoles son conscientes de que la fuerza de Vox es el camino".

"Por eso estamos viendo que en cada ocasión en que son llamados a las urnas, lo que manifiestan es que quieren más Vox, y el resultado es que Vox duplica su representación mientras el bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista retrocede, imponiéndose el sentido común", ha argumentado Massó, quien confía en que "más pronto que tarde, eso suceda también en la Comunidad Valenciana y, por tanto, en Castellón".