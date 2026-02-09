Solidaridad Castellón-Ucrania: envían un camión con más de 20 toneladas de ayuda humanitaria
El cargamento incluye desde gel hidroalcohólico para usarlo en la calefacción a material aislante térmico para crear refugios
La asociación Kalyna de ucranianos en Castellón recibe este viernes al cónsul en un acto recordatorio del próximo cuarto aniversario de la invasión a gran escala
La Asociación de Ucranianos de Castellón y Provincia Kalyna, con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón, la Delegación del Consell en Castellón, el Banco de Alimentos de Castellón y numerosas donaciones particulares, ha procedido hoy a la carga de un camión de ayuda humanitaria con destino a Ucrania.
El envío cuenta con más de 20 toneladas de material de primera necesidad, entre las que se incluyen material sanitario del Hospital General y del de Alicante, alimentos no perecederos, material de aislamiento térmico, ropa de abrigo, mantas y una gran cantidad de gel hidroalcohólico, que en zonas sin suministro energético se utiliza incluso como medio para generar calor.
"Esta acción solidaria es posible gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, entidades colaboradoras, voluntariado y ciudadanía comprometida, que continúan demostrando su apoyo al pueblo ucraniano en un momento especialmente difícil", señala Leonid Rogalsky, portavoz de Kalyna.
Desde la Asociación Kalyna quieren "agradecer sinceramente a todas las personas y organizaciones que han participado en esta iniciativa y animar a más ciudadanos y entidades a sumarse a futuras acciones de ayuda humanitaria, tan necesarias para aliviar la situación de miles de personas afectadas por la guerra".
Visita del cónsul y actividades
En otro orden de cosas, la asociación prepara un programa de actos en Castelló para este viernes, 13 de febrero, con la visita del cónsul general de Ucrania, Oleg Hrabovetsky y su encuentro con el empresariado ucraniano y la comunidad; y la inauguración de una exposición (del 13 al 17 de febrero, en la calle Mayor, 78) 'Infancia sin guerra', pues "la guerra ya dura 1.460 días, y quienes más sufren son los niños.
En este acto, avanzó el portavoz de Kalyna, "vamos a entregar reconocimientos por parte del cónsul, presidente de federación de asociaciones ucranianas y nuestra asociación a la delegada de Cosell señora Susana Fabregat; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; y el concejal de Concejal de Cooperación Internacional, Interculturalidad y Relaciones Institucionales, Vicente Sales; así como al presdiente del Banco de Alimentos, Santiago Miralles, "por su constante apoyo a la comunidad ucraniana y a Ucrania".
El 20 de febrero, a las 17.00 h., en la calle Mayor, 78, se pintará un cuadro colectivo con el lema Infancia sin guerra y se entregarán premios a los participantes de la exposición.
El 24 de febrero, a las 18.00 horas, se ha organizado una marcha desde la plaza María Agustina hasta la plaza Mayor de Castelló.
