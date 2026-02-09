Tiempo en Castellón: En alerta en una semana marcada por la inestabilidad

Castellón ha arrancado una semana marcada por la inestabilidad atmosférica, con el viento como principal protagonista y un ascenso notable de las temperaturas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El paso continuado de borrascas por la Península mantendrá un tiempo variable, aunque el impacto más significativo en la Comunitat Valenciana será el viento.

AEMET ha activado avisos de nivel amarillo en el interior norte y sur de la provincia de Castellón por rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. El viento soplará del noroeste y podrá ser ocasionalmente fuerte, con especial incidencia en zonas elevadas y expuestas del interior, por lo que se recomienda extremar la precaución.

El cielo se mantendrá nuboso en buena parte del territorio provincial, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, que serían más probables en puntos del interior. En cualquier caso, las previsiones indican que Castellón no se verá en principio afectada por los episodios de lluvias intensas previstos en otras zonas de la Península. En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ascenso notable, mientras que las máximas también irán al alza, con una subida más acusada en la provincia de Castellón. Los valores serán elevados para la época del año, especialmente a partir del lunes y el martes.

Este aumento térmico irá acompañado de una subida muy significativa de la cota de nieve, que quedará situada a gran altitud. Las nevadas quedarán restringidas a zonas muy elevadas del norte peninsular, lo que favorecerá procesos de deshielo en áreas de montaña, sin afección directa en la provincia. Durante el martes y el miércoles continuará el predominio de la circulación atlántica, con viento intenso en amplias zonas del arco mediterráneo. En Castellón, las rachas fuertes seguirán siendo el fenómeno más destacado del episodio meteorológico.

La Conselleria de Emergencias e Interior ha recordado la importancia de adoptar medidas preventivas ante episodios de viento, como asegurar elementos exteriores, evitar zonas arboladas y revisar el estado de fachadas, cornisas y otros elementos susceptibles de desprendimientos.