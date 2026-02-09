Los usuarios pagan la huelga: trenes cancelados y esperas de más de una hora en Castellón

El anuncio de la desconvocatoria de la huelga de maquinistas a partir de este martes, convocada a raíz de los accidentes ferroviarios registrados en Adamuz y Gelida, permite respirar aliviada a la provincia de Castellón. Así se ha anunciado después del acuerdo al que han llegado en la tarde de este lunes los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario (Semaf, UGT y CCOO) y el Ministerio de Transportes, tras haber alcanzado un acuerdo en su cuarta reunión en la negociación que mantenían desde la semana pasada.

El paro, convocado en un principio para lunes, martes y miércoles, ha provocado numerosas cancelaciones de servicios de Cercanías y de Media y Larga Distancia, y retrasos generalizados que han superado la hora en los trenes que tanto salían como llegaban a la estación de Castelló. Además, a las 10.00 de la mañana, se ha suspendido, por una incidencia operativa derivada del paro, el cercanías entre Castelló y València.

Nuevas cancelaciones

Además, también se ha informado de que el tren previsto para las 19.10 tampoco transita, también por una incidencia operativa relacionada con la huelga de maquinistas. Tampoco ha circulado, por la misma causa, el Cercanías desde València hasta Castelló de las 17.20. Esto ha complicado todavía más la situación para los usuarios.

Los viajeros han pedido explicaciones por los retrasos que se han vivido durante toda la jornada en Castelló. / Erik Pradas

Muchos de ellos han tenido que modificar sus planes de viaje o han tenido que esperarse en su estación debido a que se opera con unos servicios mínimos que el Ministerio de Transportes ha fijado en el 75% de los trayectos habituales en hora punta y el 50% durante el resto de la jornada en los Cercanías. Sobre las 15.30, Renfe ha situado en el 88% el cumplimiento de estos servicios en Cercanías entre la provincia de Valencia y Castellón.

Además, en el caso de los de media distancia, el mínimo establecido es del 65% de los trenes habituales y, en los de Alta Velocidad y Larga Distancia, alcanza el 73%.

Retrasos generalizados

En general, los retrasos en Cercanías han acumulado una media de unos 25 minutos, entre los convoyes que han efectuado su servicio durante la jornada. Por su parte, los servicios de media distancia y regional exprés han llegado a superar los 60 minutos, causando grandes problemas de desplazamiento para los residentes en las comarcas del norte de la provincia. En el caso del AVE desde Madrid, que debía llegar a las 12.49, ha entrado en la estación de Castelló con más de 50 minutos de tardanza.

La estación de Castelló ha sufrido probelmas por las cancelaciones de los convoyes. / Erik Pradas

En el caso de los trenes que circulan entre Castelló y Vinaròs o viceversa, se han cancelado nueve de los 16 previstos. En los trayectos previstos entre València Nord y Tortosa y en sentido, que pasan por la provincia, se ha suspendido uno de los cinco habituales.

Con la desconvocatoria del paro, este martes debería volver a circular el número habitual de convoyes previstos, aunque los problemas habituales en este tipo de transporte pueden producir que haya nuevos problemas de circulación.

Problemas para los usuarios

Desde problemas para llegar al trabajo hasta la imposibilidad de llegar a tiempo a clase. En otros casos, cambios de última hora en los billetes para poder llegar al destino previsto, como unos viajeros que debían subirse a un Cercanías, pero al final han tenido que viajar en Intercity desde Vinaròs.

Los usuarios de trenes de la provincia han vivido, durante este lunes, numerosas incidencias, relacionadas con la huelga de maquinistas, que les han impedido viajar con normalidad.

Ese ha sido el caso de Caroline Pedraza que, por la mañana, tenía que ir a trabajar a Vinaròs pero que, al llegar a la estación de Castelló, ha visto como el tren previsto a la capital del Baix Maestrat a las 8.00 "estaba cancelado". Por eso, ha tenido que apostar por el de las 13.50. Sin embargo, "lleva una hora de retraso". Además, ante la previsión de que el paro iba a durar tres días "me he hecho la maleta para pasar estos días en Vinaròs".

Jasmina Bouhila y Chayma el Hamami han tenido problemas para viajar hasta Benicarló. / Erik Pradas

Otras usuarias que debían viajar hasta el norte de Castellón, en este caso hasta Benicarló, han sido Jasmine Bouhila y Chayma El Hamami que también esperaban más de 45 minutos para la salida de su tren. "Normalmente es así, en el día a día. Por eso, exigimos cambios porque esto perjudica a los estudiantes y a los trabajadores", asegura Chayma. Jasmine añade que "es una molestia muy grande porque tienes compromisos y no puedes cumplir con ellos. No llegas al tiempo al aeropuerto o al trabajo".

Paula Díaz, que trabaja en Benicàssim, también ha sufrido los retrasos causados por la huelga. Paula explica que "he visto en el móvil, en la app de Adif, que mi tren debía salir de 12.53, pero ahora está previsto para las 13.30". "Tengo que ir a trabajar y la huelga no me beneficia nada. No me permite llegar a tiempo", comenta.

Finalmente, Joel Rivas asume con estoicismo los problemas provocados por el paro de los maquinistas. Ha viajado con el AVE de Madrid a Castelló y "la salida ya se ha producido con 45 minutos de retraso, que ha aumentado después de un par de paradas. A duras penas, hemos llegado a Castelló".

Además, se ha encontrado con inconvenientes en el Cercanías que "ha salido con retraso y ha ido lento. Pero hemos llegado que es lo importante".