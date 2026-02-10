El atentado orquestado en Castellón por el etarra ‘Txeroki’, que ahora sale en semilibertad: una masacre frustrada en Marina d'Or

Cuarenta y cuatro kilómetros, eso fue lo que separó a ETA de cometer un atentado potencialmente masivo en Castellón. Se trata de la distancia que separa les Coves de Viromà de Orpesa, donde en 2007 estaba en plena ebullición el complejo turístico Marina d’Or, con decenas de miles de veraneantes disfrutando de la playa en agosto.

En esa pequeña localidad del interior de la provincia, les Coves, sus vecinos escucharon explosiones muy potentes, muy diferentes a las que suelen producir los materiales pirotécnicos de los festejos habituales del verano. Desde hacía poco tiempo, había en las afueras del pueblo, en uno de los centenares de olivares de la zona, una autocaravana semiescondida.

El exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki'. / Agencias

Había pocas probabilidades de que un grupo de turistas de autocaravana estacionaran en aquel rincón. Y es que en realidad, los dueños de ese vehículo estaban muy lejos de les Coves: los habían secuestrado en el País Vasco francés. Era una familia que circulaba como cualquier día cuando un grupo de terroristas los retuvieron y se llevaron la autocaravana.

Txeroki, el 'cerebro'

Al frente de dicha operación había un cerebro que, además, estuvo presente en el robo del vehículo. Eso sí, este líder no iba a seguir formando parte físicamente de la operación. Sin embargo, tal y como aseguró la Audiencia Provincial en su sentencia condenatoria de 2015, era el autor intelectual de los hechos.

Dicho responsable se llama Garikoitz Aspiazu Rubina, aunque ha pasado a la historia de la lacra del terrorismo de ETA con su apodo: Txeroki.

Más de 500 kilos de explosivos

En aquel 2007, Txeroki era el jefe militar de ETA y, además, había acabado con una tregua con el atentado con coche bomba de la terminal T4 del Aeropuerto de Barajas, con dos muertos. Y su nuevo plan era atentar en Castellón, en plena temporada turística. Por eso la primera parte del atentado consistía en el robo de la autocaravana, con la que pasarían desapercibidos en una zona turística y en la que además podrían meter una cantidad enorme de explosivos.

27/8/2007 - LES COVES DE VINROMA - COCHE BOMBA ETA EN TORRE ALTA TENSION - FOTO SERGIO RODILLA / DIGITAL

En total, según determinó la justicia española, había más de 500 kilos de explosivos destinados a causar el caos en Marina d’Or. Se iban a acercar a Orpesa en cualquier momento. Con lo que no contaban los terroristas comandados por Txeroki en su detallada estrategia, que hasta entonces iba sobre ruedas, era con un evento casual que lo frustró todo.

La llamada que lo cambió todo

Un vecino de les Coves de Vinromà se percató de la presencia de la autocaravana y le pareció raro. Algo tan simple como eso lo llevó a llamar a la Guardia Civil, tal y como explicó la sentencia. «Extrañado por la presencia de un vehículo desconocido en ese lugar, dio aviso a la Guardia Civil», lo que provocó que los etarras decidieran abandonar el vehículo en un paraje y dejarlo preparado para que estallara», detallaba el documento.

28/08/2007 - LES COVES DE VINROMA - SUCESOS - Explosion de una furgoneta por la banda terrorista ETA. Lugar del suceso / DELEGACIONES

Así que sí que hubo explosión, solo que no mató a nadie. Lo único que provocó fue el susto vecinal y un profundo cráter de 3,50m x 3m de largo en el olivar la noche del 26 de agosto. También hubo daños en olivos y en una torre de alta tensión.

Así lo contó 'Mediterráneo'

Mediterráneo, de la mano de su corresponsal José Albella y de David Guardiola, lo titulaba así en su edición del lunes, 27 de agosto, la mañana siguiente a los hechos: "Extraña explosión de un coche en les Coves". Aún se desconocía la autoría, pero desde el terreno Mediterráneo pudo confirmar que no se descartaba ninguna hipótesis, "ni siquiera que sea obra de la banda terrorista ETA". La furgoneta, contó este diario, se trataba de una Mercedes Vito de color amarillo y se encontraba concretamente en una zona llamada el Barranc del Pere, a seis kilómetros del núcleo urbano.

Los residentes explicaron al periódico su susto inicial: "Pensamos que era un terremoto, pues se rompieron varias ventanas", dijo un grupo. "Creí que se acababa el mundo", contó otra vecina, Emilia, que confesaba que no podía dormir tranquila.

Ya el martes, 28 de agosto, se confirmó que ETA era la responsable del suceso y que preparaba la furgoneta para un gran atentado. En ese momento, la tesis del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya era que el atentado iba a ocurrir en cuestión de días.

Salida de prisión entre semana

Txeroki fue sentenciado por estos hechos a 9 años de prisión. En total, sus condenas suman más de 400 años de cárcel.

Ahora se le permite salir en régimen de semilibertad, de lunes a viernes, durmiendo en prisión.