La Diputación de Castellón avanza en garantizar la depuración de aguas al acabar seis nuevas obras en pueblos

La Diputación de Castellón avanza en su compromiso por garantizar la depuración de aguas con la conclusión de las obras en seis depuradoras ubicadas en municipios de la provincia con menos de 1.000 habitantes.

Las actuaciones ya finalizadas forman parte del conjunto de 14 obras impulsadas por el gobierno provincial con el objetivo puesto en reforzar el suministro y la eficiencia en el uso del agua en toda la provincia. Un conjunto de obras cuyo presupuesto asciende a 9,6 millones de euros.

"Mejorar un servicio básico"

“Desde la Diputación de Castellón mantenemos el compromiso por seguir mejorando un servicio tan básico como es el saneamiento y la depuración de aguas en pequeños municipios del interior de la provincia, llegando donde otros no llegan”, ha expresado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

La institución impulsa trabajos en depuradoras y estaciones de bombero. / JAVIER VILAR

Así, las seis obras ya concluidas son: la estación depuradora y colector de Alcudia de Veo; la construcción de una estación de bombeo de Higueras a la depuradora de Pavías; la estación de bombeo de Olocau a la depuradora de Morella; la estación de bombeo de Palanques a la depuradora de Zorita; la estación de bombeo de Todolella a la depuradora de Forcall; y la estación de bombeo de Villores a la depuradora de Forcall.

Otros trabajos en marcha

Estas actuaciones ya finalizadas se unen a las que siguen en marcha y que son las obras de protección de la estación depuradora en Cabanes; los trabajos en las estaciones de Benlloc-Vilanova d'Alcolea, Cinctorres, Torralba del Pinar, Villamalur y Savaáñet, así como las obras de bombero de Vilanova d'Alcolea. Unas intervenciones que, para la presidenta, se centran en “llevar los recursos donde realmente importan y de reforzar el suministro y la eficiencia en el uso del agua en toda la provincia”.

La presidenta de la Diputación ha hecho hincapié en la firme apuesta del gobierno provincial por invertir en infraestructuras hídricas, tanto de agua potable, como de saneamiento y depuración. Ello se refleja en la hoja de ruta para mejorar la depuración de aguas en el conjunto de la provincia. “El ciclo integral del agua está siendo uno de los ejes de gobierno de esta Diputación y lo estamos demostrando con hechos reales y tangibles”, ha subrayado Barrachina, quien ha incidido en que con esas actuaciones, “mejoramos el bienestar y el día a día de los castellonenses, nuestra razón de ser”.